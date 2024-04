Isabella Taviani se entrega ao samba em ‘Me Deixa Entrar Na Sua Vida’

Conhecida por suas letras românticas na Música Popular Brasileira, a MPB, a cantora Isabella Taviani decidiu compartilhar com o público a paixão pelo samba no novo single "Me Deixa Entrar Na Sua Vida". Com exclusividade, a dona do sucesso "Diga Sim Pra Mim", falou ao Grupo Liberal sobre a expectativa para o lançamento, que acontece na sexta-feira (19/04) e se torna um marco na vida da artista, por ser a primeira composição no ritmo na qual Taviani decide mostrar ao mundo.

Isabella sempre gostou de ouvir e escrever composições embaladas pelo samba, mas deixou as letras guardadas na gaveta. A intenção da artista era enviar suas músicas para cantores do universo sambista, mas ela acabava desistindo por não se julgar pronta o suficiente para mergulhar no ritmo.

"É um samba romântico. A música e letra é minha e também da Myllena [cantora e esposa de Isabella]. Ela não nasceu como samba, mas, quando cheguei no refrão, ele era tão 'ensolarado' que não tinha escapatória. É uma grande surpresa para os fãs, me ouvir de uma forma diferente. Não faz parte da minha linguagem musical, mas desta vez eu resolvi não me julgar ou boicotar. Está sendo libertador. O samba está na nossa cultura e educação", relata a cantora.

Inspiração em Paolla Oliveira

A principal referência na hora de compor o novo single tem nome e sobrenome: Paolla Oliveira. Isabella e Myllena possuem uma admiração grande pela Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio que desfilou no posto pela primeira vez em 2009 e seguiu no ano seguinte. Após uma pausa, ela retornou à escola em 2020 e segue com contrato renovado para 2025.

"A gente se inspirou na Paolla Oliveira, porque ela é incrível. Quando penso em Avenida, no Sambódromo, é ela que vem na cabeça. Eu e Myllena, quando fizemos o samba, pensamos nela. Ela é maravilhosa e é o nome que vem à mente quando penso em nos desfiles do Carnaval."

Retorno ao início da carreira

Este ano, Isabella decidiu retornar às origens, quando se apresentava sozinha, com a voz e o violão. O novo formato de show surgiu a partir de uma autoavaliação do que seria melhor para ela neste momento. Na intenção de se reconectar com o público em um espetáculo mais intimista, Taviani vem realizando shows sozinha e garante que esta turnê está sendo bem recebida pelos fãs.

Turnê em voz e violão que vem sendo realizada este ano (Foto/Reprodução/Instagram: @isabellataviani)

"Pensei em qual a verdade maior de ser uma cantora e falei: 'são as canções'. Queria me aproximar ainda mais desse público, com minha voz e violão. Pretendo continuar rodando [neste formato]. É um novo ponto inicial para recomeçar de onde eu parei. Decidi recomeçar da forma mais 'primitiva' e honesta. Espero levar para Belém. Sou apaixonada pela comida, as pessoas e a forma de falar, o cheiro da cidade. Tenho o sonho de ir ao Círio, é muito poderoso."

Dia Nacional da Mulher Sambista

Para homenagear Dona Ivone Lara, foi instituído, por meio da lei nº 14.834, o dia 13 de abril como o "Dia Nacional da Mulher Sambista". Para Isabella, a novidade é maravilhosa e deve ser comemorada entre as artistas que fazem parte deste meio musical. A conquista dessa data em homenagem a Ivone Lara, que, segundo Taviani, “segurou a bandeira da mulher sambista”, chegou na hora certa.

“Eu acho maravilhoso e que a mulher tem que estar sempre nesse local. Nós, mulheres, passamos muitos anos não sendo reconhecidas. Fiz um show dois anos atrás no Dia Internacional da Mulher, cantando só músicas de compositoras brasileiras, desde Chiquinha Gonzanga à Marília Mendonça, No passado, as cantoras não assinavam suas canções por medo. Saber que agora tem essa data é sensacional, em um ambiente que, por muito tempo, foi dominado por homens”, comemora.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)