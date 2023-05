I Love Pagode faz pagode de mesa edição especial

O grupo I Love Pagode apresenta neste sábado (06), a segunda edição do ‘Na Mesa Com I Love - #ComoTudoComeçou’, a partir das 20h, no Açaí Biruta. Cacau Sinimbú também se apresenta por lá. O evento faz referência ao início da banda e as primeiras festas autorais que eles faziam.

“Começamos fazendo um show ao redor de uma mesa com o público em volta. As festas ocorriam aos sábado, em um local chamado ‘Tábuas de Maré’, ali mesmo na Cidade Velha. Eram horas de apresentação, com muitos pedidos de quem estava por lá, os integrantes também tinham as suas escolhas no repertório. Era um negócio muito especial e único”, disse o vocalista PA Black.

O cantor ao lado de PA White e Rennan Albuquerque fazem o trio das vozes do I Love Pagode. Para o do ‘Na Mesa Com I Love - #ComoTudoComeçou’, o grupo ainda vai receber as participações de Bino, Júlio Cezar do Nosso Tom e Márcio Newber do Irreverência.

Há oito anos a banda se reunia com um público que era majoritariamente de amigos para fazer uma roda de samba e pagode por pura diversão. “A gente nunca levou esse início como uma brincadeira, sempre foi muito profissional para a gente. Mas o bacana nisso tudo é ver que os amigos que a gente convidava e estavam lá foram levando outras pessoas, e a festa virou foi para o boca a boca e foi surgindo um novo público, o nosso público”, destaca Rennan.

“É isso mesmo, a partir daí novas pessoas vieram curtir nosso som e a ‘fofoca’ do nosso pagode foi se expandido, até estarmos onde estamos hoje. Foi uma construção gradual com muito profissionalismo e responsabilidade”, acrescenta PA White.

Nos últimos anos, o I Love Pagode tem plantado projetos em uma carreira bastante profissional. Eles gravaram músicas autorais e passaram uma temporada em São Paulo e algumas cidades do sul e sudeste do Brasil. Além disso, eles abriram shows de grandes artistas nacionais como o Pixote. Este ano, eles já possuem um cronograma para realizar novamente essa turnê.

Esta é a segunda edição do ‘Na Mesa Com I Love - #ComoTudoComeçou’, que já vem com uma carga de ansiedade maior, já que a primeira edição teve centenas de pessoas presentes. “Lá no início e agora a gente gosta muito de estar rodeado de gente que canta e dança junto conosco, além de ter o público interagindo. Não sei explicar a sensação que dá, mas certamente é de gratidão e satisfação”, diz PA Black.

Rennan Albuquerque também faz questão de acrescentar mais uma característica do grupo: “Quem frequenta nosso pagode aos sábados já deve ter percebido que na maioria das vezes o palco é 360º, sabe porquê? Porque a gente quer rodar e ter a certeza que os quatro cantos do lugar tem gente se divertindo, a gente quer dar para cada um essa satisfação pessoal de que a festa valeu a pena e que o resultado foram só coisas boas. E isso, a gente já traz desde o comecinho, como vai ser no próximo dia 06”.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 20h

Local: Açaí Biruta -R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém