I Love Pagode lança 'Vazou', primeiro clipe de seu próximo DVD gravado em São Paulo

O grupo paraense I Love Pagode chega nesta sexta-feira (3) com o primeiro lançamento do DVD I Love Pagode Sunset. O single “Vazou” já está disponível em todas as plataformas digitais e também no YouTube, com o registro audiovisual, gravado no DVD em Santa Isabel, São Paulo, sob direção de Alex Calil.

Assista:

Com uma composição de Vine Show. a canção fala sobre o vazamento da informação que a ex se encontra carente, mentindo não querer voltar mais e bebendo por saudades. “A gente não estava aguentando mais de ansiedade para soltar a primeira música. Estamos apostando muito em ‘Vazou’, pois a letra fala sobre uma história que todo casal, que pelo um vez na vida já vivenciou isso”, conta o vocalista Paulo Augusto (Black).

Ao todo o projeto conta com 20 faixas que serão lançadas conforme estratégia da GR Shows, escritório artístico responsável pela carreira dos pagodeiros.