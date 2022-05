I Love Pagode vai para São Paulo em nova jornada musical

Quem acompanha essa trajetória vitoriosa do I Love Pagode, carimbando entradas no Taperebar e Tabuás de Maré em muitos sábados, sabe a satisfação em ver PA White, PA Black e Rennan Albuquerque ganhando o Brasil. O público rodeava a mesa da banda para curtir o verdadeiro samba de mesa, outras pessoas cantavam em cima das cadeiras e sentiam a vibração desse grupo que, mesmo no início, já construía uma carreira com muito profissionalismo.

Há quase 7 anos, o trio se juntou após um momento de descontração na amizade entre eles, para ganhar o Pará , alguns lugares do Norte do país. com passagens pelo Nordeste também. Agora chegou a vez do Sul e Sudeste conhecerem de fato o grupo. Depois de assinarem com a GR Show, eles começaram uma trajetória ainda mais profissional iniciada no segundo semestre de 2021.

Depois da gravação de um DVD na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. Agora, com shows agendados, o I Love desbrava não só o estado paulista mas outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, entre outros. A estadia inicial é de dois meses.

Com uma rapaziada nova e antenada, o I Love Pagode viu que investir no audiovisual poderia dar notoriedade maior. “Precisei entender que a música era um negócio para obter qualquer aspiração, eu não podia levar isso como um hobby, então precisei buscar alternativas pra fazer com que esse projeto não fosse mais um. A internet foi o caminho, usar estratégias de marketing que nos permitissem chegar ao máximo de pessoas possíveis através da rede”, contou Márcio Corrêa, sócio da banda.

Mesmo com todo suporte de uma grande empresa nacional, que empresaria o Belo e o Pixote, o I Love Pagode sabe a importância de se manter no mercado musical oferecendo novidades.

“Estamos projetando pro segundo semestre um DVD pra celebrar todo esse processo e parceria junto ao nosso escritório, ainda estamos decidindo se será em São Paulo ou em Belém, que é a nossa vontade de poder gravar em casa, porém a questão logística pesa bastante, a certeza é que faremos o possível pra realizar isso”, antecipou Márcio.

“O que a gente busca agora é a parte mais difícil do processo que é conseguir fazer a correta manutenção da nossa carreira, entendendo o que o mercado pede estar em constante adaptação”, acrescentou o proprietários.

Como muitas pessoas dizem, as três vozes da banda são denominadas como “canários”, uma combinação perfeita que inovou no pagode nacional ao apresentar três vocalistas principais em um grupo.

Antes de embarcar para São Paulo, PA White, PA Black e Rennan Albuquerque conversaram com o oliberal.com e contaram sobre as suas expectativas, sonhos e saudades que vão sentir de casa. Presenteamos os meninos com um almoço regional, que foi a despedida do trio da culinária paraense e que, segundo eles, somada à saudade da família, é o processo mais difícil de administrar nessa caminhada.