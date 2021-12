I Love Pagode comemora seis anos de carreira com show e videocast 'Na Mesa com I Love'

A banda paraense I Love Pagode está completando seis anos de carreira neste mês de dezembro e vem preparando diversas novidades. E para comemorar essa trajetória a comemoração é em dose dupla. Neste sábado (4), vai ter um show no Açaí Biruta, a partir das 21h, além da estreia do videocast "Na mesa com I Love", disponível em oliberal.com/play e também nas plataformas digitais.

A banda vai apresentar ao público o novo show "Vazou", que também faz parte lançamento do novo DVD gravado em São Paulo. O material conta com 16 faixas, sendo nove regravações e sete inéditas. "Neste DVD a gente faz várias homenagens, inclusive para o Belo e para o Pixote”, disse Danilo Sanches, produtor da banda.

A música “Vazou” alcançou em 24 horas mais de um milhão de visualizações, o que se tornou um recorde alcançado.

E também para marcar esse momento da carreira, o grupo vai liberar para os fãs o primeiro episódio do videocast "Na mesa com I Love", que é um projeto em parceria com oliberal.com e visa mostrar um pouco do trabalho do grupo, mas também de outras personalidades paraenses.

Neste primeiro episódio, a resenha dos artistas foi gravada no "Quintal 500" todo em clima de pagode. Além de três integrantes da banda, o bate-papo ainda conta com a presença do ex-jogador do Remo Eduardo Ramos e com o humorista "The Rocha".

Márcio Corrêa, músico e proprietário da banda, diz que ficou muito feliz com a parceria, uma vez que o grupo já participou de vários projetos e tinha interesse em retomar esse tipo de trabalho.

A ideia é um papo informal para que o público se sinta inserido na resenha. Sobre a importância do conteúdo para o portal oliberal.com, Carlos Fellip, editor-executivo, diz que é uma forma de estreitar com novos públicos e dar oportunidade para os artistas locais.

"Com o projeto nós temos a possibilidade de ter uma aproximação com novos públicos e também é uma nova forma de se comunicar e de dar voz para os artistas paraenses", destacou Carlo Fellip.

Marcio diz que o resultado está legal e que a naturalidade da conversa deixou o material mais interessante. “A gente não está com um roteiro pronto. Deixamos o papo fluir, acho que isso faz com que o conteúdo fique mais interessante”, acrescentou o músico.

O Projeto I Love Pagode conquistou o público paraense e se tornou uma das bandas mais relevantes de Belém, em 2019, começou também a ter reconhecimento nacional. O grupo consegue fazer uma mescla entre grandes sucessos do pagode e músicas autorais, assim como, suas próprias versões de grandes hits da música nacional de variados estilos.

A versão de "Hackearam-me" já possui mais de sete milhões de views no canal do YouTube.

Além de banda, o grupo se tornou realizador dos próprios eventos, tendo o privilégio de poder contar com grandes ícones para as festas como Belo, Péricles, Jeito Moleque, Ferrugem, Vitinho, Atitude 67, Jamil, Pixote, Inimigos da HP, Boka Loka, Gustavo Lins,Netinho, Monobloco, Guga Nandes, Gaab, entre outros.