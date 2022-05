Banda I Love Pagode se despede de Belém em redes sociais

O I Love Pagode anunciou nesta sexta-feira, 13, novos rumos para a sua carreira. De malas prontas para São Paulo, a banda fez postagens nas redes sociais para contar sobre essa nova fase.

Serão dois meses na capital paulista, que darão seguimento aos projetos nacionais. Há quase um anos, o I Love Pagode assinou com o escritório GR Shows, que empresaria grandes nomes da música brasileira.

Após essa novidade, eles se dividiram entre a ponte aérea Belém – São Paulo, local que já realizaram alguns shows.

“Vamos para São Paulo pois temos alguns shows marcados e tem muita procura do eixo, como em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, entre outros. As passagens aéreas daqui para lá são muito caras, então decidimos passar esse período longe de Belém, para atender essa demanda”, contou Márcio Corrêa, sócio do grupo.

Grande investidores de audiovisual, eles gravaram um DVD em agosto de 2021, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. “Vamos aproveitar também para organizar e preparar nosso novo DVD no segundo semestre, além de produzir conteúdos para as plataformas digitais”, antecipou Márcio.

Muitos fãs e admiradores da banda se surpreenderam com o anúncio, mas já esperavam por esse salto na carreira da banda. Nas redes sociais, eles receberam enxurradas de mensagens de apoio e positivas.

No fim de 2021, eles fizeram parte de um projeto do oliberal.com. “Na mesa com I Love" era comandado pelos integrantes do I Love Pagode que recebiam convidados para um bate papo animado e com muito pagode.