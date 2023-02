Homenagem à Maysa Neves: dupla regrava música após 15 anos

Há quase 15 anos, Cacau Sinimbú e Vaguinho DB precisavam lidar com a dor de perder uma grande amiga em um acidente. A fatalidade já tinha se tornado verso antes mesmo do ocorrido, mas não chegou a ser ouvida por tantos.

O acidente automobilístico que ocorreu em julho de 2008, com vítimas fatais, fez com que a cantora Maysa Neves, da banda Saia Justa, fosse a óbito. Com apenas 19 anos, ela trilhava o caminho da música, nunca esquecido pelos amigos.

Além dela, outras quatro jovens também morreram na fatalidade (Roberta Freitas, Hanna Freitas, Dinorah Mendonça e Thereza Nunes), que ocorreu na estrada de Salinas, nordeste paraense, durante o período de férias. Na ocasião, o carro que elas estavam se chocou com um outro veículo e pegou fogo.

As quatro amigas que estavam curtindo o verão paraense, e em um domingo, foram buscar Maysa em um município próximo. Ela retornava de uma turnê no Maranhão. Após shows em Imperatriz e São Luís, ela retornava ao Pará, para aproveitar os dias de sol com as amigas.

O Saia Justa era comandado por Maysa e Cacau, elas se preparavam para lançar a música “Eu quero apagar”, em parceria com Vaguinho. A canção, a sua primeira versão, foi gravada por Vaguinho e Maysa, com a produção de Arthur Espíndola. A letra é de Umberto Tavares, que tem milhares de composições famosas pelo Brasil.

Com a partida de Maysa, a dupla precisou lidar com a ausência e dor, e arquivou planos de lançar a música. Quase 15 anos depois, ela ganhou uma nova roupagem com a produção de Igor Reys.

“Eu quero apagar” é lançada hoje, 10, em todas as plataformas digitais.

“Nos nossos shows solos ou quando cantamos juntos, as pessoas sempre pedem essa música. A gente canta, mesmo que no improviso, mas agora vamos poder cantar com autonomia, fazendo dessa canção uma grande homenagem para a Maysa e presenteando nosso público também com essa música”, disse Cacau Sinimbú.

A cantora está há 13 anos com carreira solo. Com a banda Saia Justa, Cacau estreou como artista profissionalmente, iniciando a sua trajetória musical há mais de 16 anos. Já Vaguinho DB está há 23 anos cantando pagode nas noites de Belém.

O artista foi o único que teve a oportunidade de gravar com Maysa Neves. “Todas as vezes que eu canto ‘Eu quero apagar’ me emociono, na gravação também foi assim. Essa canção é especial e traz muitas recordações boas, é isso que queremos trazer com essa nova versão, alegria e lembranças”, disse Vaguinho.

“Sempre será muito bom cantar essa música, é uma memória antiga que sempre retorna, mas são lembranças gostosas, e isso é emocionante. Passa um filme na minha cabeça, e acredito que na da Cacau também. Mas a gente faz questão de deixar a canção mais alegre, e na tonalidade que a Maysa fazia, com brincadeiras e trejeitos dela”, acrescenta.

Com novos arranjos e uma nova levada, mais para cima e animada, “Eu quero apagar” além de estar disponível nas plataformas digitais, poderá ser encontrada no repertório de shows de Cacau Sinimbú e Vaguinho DB.

“A música e o pagode também se atualizaram. Na primeira gravação, era uma pegada mais romântica e meio pop também, que estava em alta na época. Mas hoje, o samba e pagode raiz estão em evidência, e usamos isso para essa nova produção. Muitas rodas de samba estão acontecendo pelo Brasil, e ‘Eu quero apagar’ veio nessa pegada. Deu uma mistura boa”, revelou Vaguinho.

“Para a gente trabalhar a música e colocar no nosso repertório, essa nova versão, sonoramente é a melhor. A gente decidiu fazer essa pegada mais alegre, como eu te falei, transformar tudo em uma boa lembrança, alegria, jogar ‘Eu quero apagar’ para cima”, acrescenta Cacau.