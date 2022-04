Grupo Envolvência se apresenta pela primeira vez em Belém

Pela primeira vez em Belém, o Grupo Envolvência fará show nesta quarta-feira, 20, no Docca, na festa Pagode Secreto. Na sua segunda edição, o evento leva ao público uma caixa secreta que precisa ter seu segredo descoberto, com isso alguns prêmios vão sendo entregue a pessoa que descobriu a senha.

Além do Grupo Envolvência, ainda terá show do Nosso Tom e Papo Em Off.

Formado em Três Corações, Minas Gerais, a banda é composta por Marquinhos, Wender, Chocolate, Liniker, Santiago, Fabinho, Mumuh e Vitinho, se uniram ao amor pelo pagode e começaram a fazer shows.

Em 2017, eles tornaram o lazer em profissão e passaram a investir na carreira como um grupo musical. O produtor musical Pezinho foi o responsável por dar o pontapé inicial da carreira dos meninos, ele já trabalhou com Exaltasamba, Turma do Pagode e Thiaguinho. A partir dessa junção entre o profissional e a banda, foi lançado o primeiro EP do Grupo Envolvência, intitulado “Tá Na Moda”.

“O Envolvência se define basicamente aí em três palavras, né? Batucada, alegria e energia. Então essas são elas que nos definem muito bem. É um grupo que já vem de uma caminhada de nove anos. Mas Graças a Deus, de dois anos para cá, nossas vidas vem mudando de uma maneira surreal, temos um CD gravado e vários clipes”, disse Marquinhos, cantor da banda.

No ano passado o grupo lançou o primeiro DVD. O “Canta Com Envolvência”, que trouxe 20 músicas e atingiu 10 milhões de visualizações no canal do YouTube do Grupo. Ao todo já são de 35 músicas gravadas, somando covers e autorais.

Para Belé, o Envolvência viva a expectativa de fazer sua estreia em um palco local.

“Vai ser um show inesquecível para gente, pela primeira vez Envolvência em Belém. No repertório vai ter muita animação, para galera dançar do início ao final. Preparamos um show maravilhoso. Estamos com a expectativa lá no alto, dizem que é uma terra maravilhosa, uma terra muito quente e a gente gosta disso. A gente gosta de calor, gosta do carinho das pessoas e estamos muito ansiosos”, antecipou o vocalista.

Para este ano, o Grupo Envolvência se prepara para colocar em prática alguns projetos.

“2022 começou maravilhoso, esse ano sai o nosso novo DVD, que é o ‘Canta Com Envolvência 2’, e já estamos mega ansiosos. O Brasil pode esperar por esse trabalho,que vai ser um projeto para marcar a história mais. Será uma nova linha escrita da nossa vida aí”, finzlizou Marquinhos.

Agende-se

Pagode Secreto

Atrações: Grupo Envolvência, Nsso Tom e Papo Em Off

Data: quarta-feira, 20

Hora: 21h

Local: Docca - Tv. Benjamin Constant, 227 - Reduto

Informações: 91 98503-8529