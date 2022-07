Gloria Groove lota casas de shows em maior turnê pela Europa

Gloria Groove está parando a Europa! Desde o dia 2 de julho, nossa Bonekinha percorre seis países diferentes e leva a zona leste de São Paulo, sua terra natal, para fora do Brasil. Nesta quarta-feira (6), será a vez de Barcelona, na Espanha, vibrar com os hits do álbum "Lady Leste" e outros sucessos da drag queen mais ouvida do mundo!

Em Portugal, Gloria Groove foi a primeira drag a se apresentar no Coliseu dos Recreios, casa emblemática que já recebeu alguns dos principais artistas da música pop, como Madonna e Prince. Na Inglaterra, além de cantar no Electric Brixton, a cantora fez questão de conhecer a estátua de uma de suas maiores referências na música: Amy Winehouse.

Gloria ainda posou para ensaios fotográficos em pontos turísticos da capital portuguesa, incluindo o monumento Padrão de Descobrimentos, e na capital britânica, próximo à London Eye, em uma tradicional cabine telefônica.

Após Barcelona, a turnê continua em Dublin (Irlanda), no dia 7. Gloria Groove também levantará o público em Genebra (Suíça), em 9 de julho, e encerrará a turnê em grande estilo no dia 10, em Paris (França).

Consagrada como uma das principais cantoras do Brasil, Gloria acaba de emplacar duas músicas na trilha sonora da nova novela das sete da Globo, "Cara e Coragem": uma versão repaginada da clássica "Maniac" e "A Música Mais Triste do Ano", em parceria com Ludmilla.

Em junho, a cantora recebeu o disco de platina triplo pelo álbum "Lady Leste", com os hits "Bonekinha", "A Queda", "Leilão" e "Vermelho", pela impressionante marca de meio bilhão de streams nas plataformas digitais. Sucesso absoluto!