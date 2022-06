'MTV MIAW 2022' divulga lista dos concorrentes; Anitta e Gloria Groove lideram as indicações

A MTV divulgou, nesta quinta-feira, 23, a lista das indicações ao MTV MIAW 2022. A premiação disponibilizou a lista com 35 categorias e os indicados. A quinta edição do MTV MIAW, que premia os melhores da cultura pop em diversas áreas, ainda não possui data para acontecer, mas está confirmada com plateia presencial. Confira os indicados no link.

As cantoras Anitta (29) e Gloria Groove (27) lideram o ranking de indicações, aparecendo em sete categorias cada uma. Ludmilla (27) vem em seguida, com 6 categorias. Os artistas Pabllo Vittar (28) e Zé Felipe (24) aparecem na sequência, com 5 nomeações.

Vale ressaltar que os vencedores são escolhidos pelo público e a votação já está aberta no site oficial da premiação ou pelo Twitter e Instagram. Vote aqui.