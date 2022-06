Com a camisa do Remo, jovem de Capanema tem vídeo repostado por Anitta; assista

O acadêmico de contabilidade da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Ruan Barroso, não entendeu nada quando viu seu número de seguidores no Instagram aumentar na tarde deste domingo, 12. O jovem, 21 anos, teve seu vídeo postado pela Anitta e ainda teve o seu @ divulgado pela artista.

A cantora compartilhou no seu Stories do Instagram um vídeo de Ruan fazendo a coreografia de “Dançarina Remix”. A canção é uma parceria internacional, com Anitta, Pedro Sampaio, Nicky Jam, Dadju e MC Pedrinho.

Usando uma camisa do Clube do Remo, o jovem de Capanema, nordeste paraense, arrasou na dancinha.

“Gente, vocês tem noção que a Anitta... a Anitta me respostou e ainda marcou o meu arroba. Eu estou assim (mostrando as mãos tremendo)”, começou.

Ruan contou que percebeu que se perfil estava recebendo muitos seguidores: “O que aconteceu? Está chegando seguidor aqui. Simplesmente a Anitta! Cara, a Anitta!”, comemora.