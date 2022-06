No Dia dos Namorados, Anitta aparece na cama com canadense e assume relação

Anitta aproveitou o Dia dos Namorados no Brasil para tornar a vida dos solteiros mais difícil. Desejando “bom dia”, a cantora mostrou um pouco do seu amado no seu perfil no Instagram. Acompanhada do produtor canadense Murda Beatz, eles estavam na cama, despertando neste dia 12.

"Bom dia. É dia dos namorados no Brasil. Cadê meu presente?", pergunta a cantora. Anitta. "Valentine's Day no Brasil", respondeu o produtor.

Beatz usa um aplicativo para traduzir o que ela fala em português e o provoca. "Você está usando um app? Com quem você está falando? Sério?", investiga Anitta. "Não, eu estava falando com você", tentou disfarçar.

Murda Beatz é um dos principais produtores musicais dos últimos anos, ele já trabalhou com Drake, Chris Brown, Doja Cat e Ariana Grande.