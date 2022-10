Gigi Furtado canta samba e música paraense neste sábado, 1º

A cantora paraense Gigi Furtado abre a programação de outubro na Casa do Fauno com um show que reúne clássicos do samba, da música paraense e do brega, neste sábado (1º), a partir das 22h.

"Vai ser uma noite especial porque vou debutar na Casa do Fauno com a minha banda", destaca a artista.

No palco, Gigi será acompanhada pelo violonista Paulo Robson Araújo, pelo baterista André Brasil e pelo guitarrista Neném Silva.

Agende-se:

Show de Gigi Furtado

Dia: sábado, 1º

Hora: 22h

Local: Casa do Fauno (Tv Aristides Lobo, 1061, Reduto)

Reserva de mesas: (91) 98838-1808