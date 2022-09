Gigi Furtado é atração no encerramento da I Festa Literária de Belém

A I Festa Literária de Belém (Flibe) termina nesta sexta, 23, com uma série de atrações gratuitas, na Praça do Povo do Centur. Logo mais, às 19h, a cantora paraense Gigi Furtado apresenta um show de samba e suas vertentes.

"Vai ser um show de samba com músicas autorais. Vai ter homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A festa do Círio estará no repertório. Vai ser um shiow bem interessante", antecipa a artista, que será a penúltima atração da Festa.

Gigi será acompanhada no palco pelo violonista Paulo Robson Araújo, pelo baixista Mário Jorge Garcia e pelo baterista Tiago Belém.

A última atração da noite serão os shows da Banda Atrás do Tempo junto com Minha Cor É o Crime?