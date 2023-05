Galo Garnizé comemora 19 anos de trajetória musical hoje

Neste sábado, 13, o Galo Garnizé comemora 19 anos de carreira na Casa do Gilson, no bairro da Condor, a partir das 14h. O local, que faz parte da trajetória da banda, que todos os sábados se apresenta por lá, foi escolhido para receber os amantes do samba e do choro.

Composto por Pedrão Frade, na voz e percussão, Paulinho do Cavaco, voz e cavaco, Muka de Souza, voz e percussão, Heraldo Seabra, percussão, Sandro, violão 7 cordas e Amaral, na percussão, o Galo Garnizé faz parte da história da Casa do Gilson. O local, que funciona há 35 anos, conta há quase duas décadas com a apresentação do grupo.

O ‘Aniversário do Galo’ terá oito horas de festa. O início será às 14h, com a apresentação de Darley Darlen, na voz e violão e às 16h, o Galo Garnizé sobe ao palco, com um show repleto de participações especiais.

“Convidamos Flávia Anjos, Diego Xavier, João Lopes, Fabio Moreno e Alba Mariah para essa comemoração. A expectativa é de muito samba nesse ambiente que nos acolhe há tanto tempo”, conta Pedrão Frade.

“Serão duas horas de voz e violão e seis horas de muito samba com convidados. Vamos levar a experiência para o nosso público de ter um show grande e com participações, para agradar a todos”, acrescentou.

Pedrão Frade tem 50 anos de carreira musical. O artista vive os desafios de fazer música no Pará, mas com a certeza de ter feito a escolha certa. Este ano ele vai lançar o seu primeiro CD.

Mesmo com essa trajetória solo consolidada, Pedrão se dedica ao projeto do grupo realizado aos sábados.

“Desde que anunciamos a festa em comemoração ao aniversário do Galo Garnizé a recepção foi ótima, muitos amigos e fãs começaram a se envolver na divulgação em todas as redes sociais, foram muitos compartilhamentos”, contou Pedrão Frade.

Todo esse carinho vindo dos admiradores do trabalho do Galo Garnizé e dos projetos solos de Pedrão Frade se tornam o combustível para continuar a caminhada profissional: “É sempre bom fazer samba, às vezes penso em parar, mas não tenho coragem (risos)”.

Agende-se

Data: hoje, 13

Hora: a partir das 15h

Local: Casa do Gilson - Tv. Padre Eutíquio, 3172 - Condor, Belém -