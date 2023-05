Roda de Samba Fé no Batuque lança primeiro videoclipe, ‘Égua do Feijão Cheiroso’

Artistas que trabalham com a união de samba e outros ritmos da cultura paraense são o foco da Roda de Samba Fé no Batuque, que lança, neste sábado, 13 de maio, o primeiro videoclipe da carreira, com a canção autoral “Égua do Feijão Cheiroso”. A produção audiovisual será conhecida pelo público, em primeira mão, durante mais uma edição do “Samba do 13”, evento realizado mensalmente pelo grupo, e contará com as participações especiais dos músicos Diego Xavier e Tici Santos, além da discotecagem da DJ Jack Sainha. A programação começa a partir das 20h, no Bar Mironga, localizado no bairro da Campina, em Belém.

De acordo com o produtor cultural e organizador Geraldo Nogueira, músico do Fé no Batuque e um dos compositores de “Égua do Feijão Cheiroso”, a música festeja o sotaque paraense, o samba e a cultura afrorreligiosa presente na região. “A música já vem no título trazendo o ‘égua’, ou seja a força do nosso sotaque. E vem desmembrando em um convite da vovó para essa feijoada, porque o feijão está cheiroso (risos). Isso tendo como cenário uma festa de São Benedito, no barraco do Pai Gilmar. O samba vem abraçando toda essa história”, relata o artista.

Manifestação popular identificada com as religiosidades de matriz africana, o Fé no Batuque escolheu o dia 13 de maio para o lançamento do clipe, quando é comemorado o Dia de São Benedito, que no sincretismo religioso com a umbanda representa as entidades “Pretos-velhos”. “Além disso, eu morei em Bragança por dez anos, onde tem toda a cultura da Marujada de São Benedito, o Santo Preto, que eu me identifiquei muito. Então, como um dos compositores, decide fazer essa homenagem. E o Fé no Batuque tem uma relação com todos os santos, São Jorge sendo o nosso padrinho, que está na mesa do samba, mas com fé em todos os santos”, diz Geraldo.

Festa já bastante conhecida na cena cultural de Belém, à frente da ocupação cultural nas primeiras sextas-feiras de cada mês na Feira do Açaí, no Complexo do Ver-O-Peso, a Roda de Samba Fé no Batuque consolida, aos poucos, sua personalidade paraense ao ritmo carioca. “O samba paraense trás essa força de resistência das nossas raízes, nossa ancestralidade, nossos trajes, nosso tambor, do cheiro do patchouli, da cultura culinária da maniçoba, do pato no tucupi. Então a gente sempre procura mostrar o samba com esse sotaque paraense, da nossa Belém e da força que vem da natureza”, conclui Geraldo.

Serviço:

Lançamento do clipe “Égua do Feijão Cheiroso” de Roda de Samba Fé no Batuque

Local: “Samba do 13” - Bar Mironga - Rua Caetano Rufino, nº 77 - Campina. Praça Barão do Rio Branco

Data: Sábado (13), a partir das 20h

Couvert: R$ 20