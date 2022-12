Fran Marins fará show de réveillon em Mosqueiro

A cantora paraense Fran Marins, que competiu The Voice+ no ano passado, fará o show de réveillon no Hotel Fazenda Paraíso, em Mosqueiro, acompanhada de sua banda. Fran comanda a festa da virada de ano pela 19ª vez naquele estabelecimento da bucólica.

Após a fama conquistada no palco do The Voice, a artista gravou três novos singles que planeja lançar no ano em 2023. “Participar do The Voice foi uma grande obra de Deus, pois eu acalentava esse sonho, só que a minha idade não permitia. Aí a mão de Deus entrou em ação e lançaram o The Voice + (para cantores maiores de 60 anos)”, recorda.

Segundo ela, a participação no programa serviu para valorizar e divulgar o seu trabalho como artista, mas também serviu de aprendizado.

“O aprendizado que tive no programa valeu muito. Valorizou o meu trabalho e mostrou ao mundo e à nossa própria cidade que somos artistas capazes de participar de um reality show”, destaca.

Réveillon

“No réveillon procuro fazer um repertório o mais eclético possível com as tradicionais marchinhas de carnaval, os axés da Ivete Sangalo, Cláudia Leite, os piseiros atuais e, aí, por diante a emoção transcende e rola tudo”, antecipa Fran.

Segundo ela, cantar na festa da chegada do novo ano, em Mosqueiro, é sempre como se fosse a primeira vez. “Na contagem regressiva com toda a galera, a emoção flui, e as lágrimas vêm aos olhos”, revela.

“Aos meus fãs e amigos, quero agradecer sempre pelo carinho, pois, no decorrer da minha trajetória musical, estiveram sempre comigo”, agradece Fran.

“Desejo um ano novo repleto de saúde, amor, paz e prosperidade e que cada um de vocês nunca deixe de acreditar no seu sonho”.

Como foi

Na primeira temporada do The Voice+, Fran Martins chamou a atenção de Mumuzinho e Daniel durante sua audição às cegas com a apresentação da música "Boate Azul", que emocionou todos os jurados do programa. Ela escolheu o time do sertanejo.

No decorrer do programa, ela apresentou também no palco do reality “Seu Crime”, “Chão de Giz” e “Romaria”, arrebatando o coração do público. Apesar de ter se mantido no programa superando várias seletivas, Fran não participou da finalíssima, que foi disputada entre os candidatos Zé Alexanddre, Catarina Neves, Dudu França e Leila Maria, com Zé Alexanddre, do time Claudia Leitte, saindo vencedor.

Agende-se:

Show de Reveillon com Fran Marins e Banda

Dia: Sábado, 31

Hora: 22h

Local: Hotel Fazenda Paraíso, em Mosqueiro

Mesas e ingressos individuais: (91) 98134-8453 e 3204-4666