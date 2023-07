Festival Dia Mundial do Rock Ananindeua será gratuito na Praça da Bíblia

Hoje (13), acontece o Festival Dia Mundial do Rock Ananindeua, para comemorar o Dia do Rock. Realizado na Praça da Bíblia, em Ananindeua, a partir das 18h, o evento é aberto e gratuito. Com um line-up com artistas paraenses, diversas bandas de diferentes gêneros se juntam a artistas renomados da região. As atrações confirmadas são: Álibi de Orfeu, SuperSelf, Mibel, Jones Vega e os Astronautas, Banda Cout, Gabriel Silveira, Shildrain, Betto Almeida e a estreante, Miurto-Bamik.

O Festival Dia Mundial do Rock Ananindeua é realizado pelas produtoras independentes de Belém, Zonna Produções e Budapeste Produções, em parceria com a Secretaria de Cultura de Ananindeua.

O objetivo do evento é valorizar a música autoral independente e promover a diversidade cultural. “O rock é um estilo singular no norte do país, em especial no Pará, o rock é tão grande, diverso e relevante quanto a música regional. Temos uma estimativa de que só no Pará existem cerca de duas mil bandas de rock e subgêneros, em atividade. Cerca de quinhentas novas músicas e 50 novos álbuns são lançados todos os anos, nos estilos rock, metal, hardcore, punk e etc. Uma produção musical grandiosa e super relevante”, disse LêBarros, Diretor Geral do Evento

O evento tem justamente a intenção de consolidar o rock paraense e fomentar sua produção, é um evento democrático e aberto a todos e todas, sem distinção. Com público que vai desde jovens até idosos, o que mostra que o evento se preocupa em ser plural e diverso, agregando também todos os estilos de rock produzidos.

A primeira edição ocorreu em 2022, com um público circulante de cerca de 2 mil pessoas, na praça Iracema Oliveira, em Belém. “Este ano, saímos de Belém e desembarcamos em Ananindeua, com o apoio da Secretaria de Cultura de Ananindeua, para realizar um evento aberto e amplo, com isso consolidar o evento como um importante instrumento de cultura para a Região Metropolitana de Belém”, pontua o diretor.

A união das produtoras independentes de Belém, Zonna Produções e Budapeste Produções, com a Secretaria de Cultura de Ananindeua, resultou na realização do evento na Praça da Bíblia, proporcionando um espaço amplo e acessível para que os amantes do rock possam desfrutar de uma noite memorável.

“Estar tocando, estar em cima do palco é sempre o nosso objetivo é o que faz sentindo para que continuemos acreditando em nosso projeto de banda. Valorizar mais cidades que não só a capital é de grande importância para o nosso público local, a RMB tem um público do rock consolidado e eventos como esse engrandecem e transformam toda uma cena que nem sempre tem eventos com uma periodicidade concreta”, conta o produtor Aramys Souza.