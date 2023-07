Cantora Aline Alves celebra o Dia Mundial do Rock com shows em Belém

No Dia Mundial do Rock, comemorado hoje, 13, a cantora de rock paraense Aline Alves conta sobre a sua trajetória na música e avalia a cena contemporânea e a presença feminina na indústria. Para celebrar a data, a cantora fará um show hoje às 17h30, no Shopping localizado na travessa Padre Eutíquio e às 20h no Bar do parque, em frente ao Theatro da Paz. Confira!

Aline Alves canta profissionalmente há dois anos, mas desenvolveu a paixão e talento ainda na infância, por influência do pai, que é multi-instrumentista. O rock surgiu naturalmente na sua vida, conta. "Desde o início da minha carreira na música sempre estive no rock, pois é um estilo que me identifico desde criança, então, antes de começar a cantar na noite, já era esse estilo de música que eu queria cantar", revelou.

Entendendo o seu papel enquanto mulher na música, busca valorizar em seu repertório outras cantoras tanto do rock, quanto de outros estilos musicais e conta com o auxílio do seu produtor, Anderson Farias, para a organização dos shows. "Estamos trabalhando muito para sempre entregar a melhor experiência para o público, então cada música é selecionada com muito cuidado. Acredito ser o diferencial, a maior parte do repertório do show é composto de músicas de vozes femininas, não só do rock, mas do pop também, desde anos 70, 80, 90, 2000 e atuais, nacionais e internacionais", refletiu.

Questionada sobre a sua avaliação a respeito do cenário atual e a participação feminina na cena, ela acredita que está se tornando crescente. "Falar de rock, na verdade, sempre afastou um pouco as pessoas, mas acredito que hoje isso já está mudando, pois é possível visualizar pessoas que nunca foram de escutar essas músicas, nos shows. Infelizmente, as vozes femininas no rock ainda são poucas, pois prevalece o vocal masculino, tanto nos palcos quanto nas músicas de sucesso do rock. Mas o cenário musical está em constante mudança e crescimento, tanto esse estilo de música quanto a participação da voz feminina", avaliou.

Recentemente Aline fez participações em grandes shows, inclusive, em gravações de DVD e celebrou a carreira. "Eu nunca imaginei que em tão pouco tempo de carreira poderia me tornar umas das referências num estilo que tanto amo, e ainda inspirar tantas pessoas também", disse.

Sobre a importância do Dia do Mundial do Rock e a valorização do rock nacional, Aline destaca a importância do estilo que tem raízes na busca pela liberdade de expressão e contestações sociais, além de incentivar o público a ouvir artistas paraenses. "Para as mulheres, o rock pode ser um meio poderoso de se expressar e questionar normas sociais. É muito importante a valorização da voz feminina dentro desse estilo musical, encorajando e reconhecendo as mulheres que contribuíram e continuam a contribuir para o cenário do rock", contou.

"Além disso, o rock nacional também desempenha um papel importante na valorização das mulheres na música brasileira. Ao celebrar o rock nacional, estamos reconhecendo e dando destaque às bandas e artistas femininas que têm ajudado a moldar o cenário musical do país. Isso contribui para a visibilidade das mulheres na indústria da música. É uma celebração da diversidade e da luta feminina pelo reconhecimento e igualdade', concluiu.

A cantora fez um convite para os leitores do Grupo Liberal acompanharem seus shows e destacou sua agenda dos próximos dias. "Hoje, 13, às 17:30 no Shopping e logo depois no Bar do parque, às 20h para finalizar a noite com um especial de rock acústico. Sexta, 14, estaremos no Coffee Lovers às 20hs e no sábado, 15, nosso show será no Rock Pub 1051, às 00h30. Então quem quiser curtir com a gente, escutando clássicos do rock nacional e internacional, pode se organizar logo, pra comemorarmos esse dia do rock e a semana juntos! Cuidaaa!", finalizou.

Serviço

Agenda de shows Aline Alves

Quinta, 13, às 17h30 na praça de alimentação de um shopping na travessa Padre Eutíquio. às 20h no Bar do Parque, em frente ao Theatro da Paz

Sexta, 14, Coffee Lovers às 20hs, localizado dentro de um shopping na avenida Augusto Montenegro.

Sábado, 15, Rock Pub 1051, às 00h30, localizado na Pedro Miranda, 1051 Pedreira.