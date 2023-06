Rock independente ganha força com festival autoral em Ananindeua

Dar oportunidade para bandas iniciantes apresentarem seus trabalhos e fortalecer a cena do rock independente na Região Metropolitana de Belém (RMB) estão entre os principais objetivos do festival Dia Mundial do Rock, que será realizado em julho deste ano, na Praça da Bíblia, em Ananindeua. Neste mês, vários conjuntos musicais se inscreveram em uma seleção na internet onde os quatro mais votados foram selecionados pelo público e irão se juntar a quatro grupos com mais vivência em shows underground, são eles: Superself, Mibel, Álibi de Orfeu e Jones Vegas e os Astronautas.



O festival Dia Mundial do Rock surgiu, em 2022, da união entre produtores e bandas belenenses de rock. Sua primeira edição foi realizada em Belém, no Parque Esportivo Cultural Iracema Oliveira, no bairro da Cidade Velha. Em 2023, a segunda edição do evento ocorrerá em Ananindeua, por meio da parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Segundo os organizadores, o festejo visa fomentar a música independente, em especial ao gênero rock e seus subgêneros, tornando um espaço não apenas de divulgação de trabalhos autorais, mas também de diálogo com a sociedade sobre cultura.

Aramys Souza, guitarrista da banda MiBel, afirma que mostrar o trabalho do grupo em apresentações ao público é o que motiva os grupos musicais a não desistirem dos seus objetivos (Victor Peixe / @victorpeixephoto)

“O rock é um estilo singular no Norte do país, em especial no Pará! O rock é tão grande, diverso e relevante quanto a música regional. Temos uma estimativa de que só no Estado existem cerca de 2 mil bandas de rock e subgêneros em atividade. Cerca de 500 novas músicas e 50 novos álbuns são lançados todos os anos nos estilos rock, metal, hardcore, punk, entre outros. Uma produção musical grandiosa e super relevante!”, afirmou o diretor geral do evento, LêBarros.

Ele reforça que o evento tem a intenção de consolidar o rock paraense e fomentar sua produção, sendo uma celebração democrática e aberta ao público em geral. “Em 2022, na primeira edição, tivemos um público circulante com cerca de 2 mil pessoas na praça Iracema Oliveira, em Belém. Neste ano, saímos da capital e desembarcamos em Ananindeua, com o apoio da Secretaria de Cultura, para realizar um evento aberto e amplo, com isso, seguimos para consolidar o evento como um importante instrumento de cultura para a Região Metropolitana de Belém”, concluiu.

Para Aramys Souza, guitarrista da banda MiBel, mostrar o trabalho do grupo em apresentações ao público é o que motiva os grupos musicais a não desistirem dos seus objetivos. “Estar em cima do palco é sempre o nosso objetivo, é o que faz sentido para que continuemos acreditando em nosso projeto de banda. Valorizar mais cidades, que não só a capital, é de grande importância. A RMB tem um público do rock consolidado e eventos como esse engrandecem e transformam toda uma cena, que nem sempre tem eventos com uma periodicidade concreta”, comentou.

O vocalista da banda SuperSelf, Israel Andrade, garante que o evento é de total relevância para a cena autoral: “O Dia Mundial Do Rock fomenta novos valores, confirma velhas caras do cenário do rock paraense, e quem ganha é o público. Para a gente [músicos] é uma coroação do trabalho construído numa data para lá de especial. Estamos ansiosos e na ponta dos cascos para detonar nessa mega festa!”, assegurou.

Dia Mundial do Rock



A celebração é comemorada no dia 13 de julho, em alusão ao Dia Mundial do Rock, que homenageia o evento "Live Aid", que ocorreu em 1985, simultaneamente em Londres e na Filadélfia, com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra a fome na Etiópia. Em Ananindeua, a estrutura e programação da festa contará com um palco principal e palco tenda, stands para economia criativa, bandas locais, espaço para artes, DJs, segurança pública e privada, pontos de alimentação, lazer musical e espaço para crianças.