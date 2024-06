Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos estreiam parceria com música 'A Lambadeira'

Com ritmo dançante em celebração à música amazônica, os paraenses Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos estreiam a primeira parceria com o single "A Lambadeira", composto e gravado juntos. O novo trabalho do cantor e guitarrista chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira (7) e promete apresentar uma união entre a lambada paraense, a sonoridade de Cabo Verde, na África, e a cena do reggaeton da América Central.

A música vai integrar o novo álbum do guitarrista, com lançamento previsto para o próximo mês, e é um marco na carreira dos dois paraenses, que celebram a parceria. De acordo com Felipe, o desejo de trabalhar com Gaby surgiu da sua vontade de apresentar uma lambada contemporânea em uma conexão com o afropop.

"A Gaby gostou muito da música e quis somar na letra, compôs a letra comigo e selamos a parceria na composição também. Foi muito especial! Ela grava com uma velocidade impressionante, fez várias vozes incríveis muito rápido. Foi um encontro bem completo, com nós dois acreditando muito na música. A gente deseja que 'A Lambadeira' envolva as pessoas tanto quanto nos envolveu", explica o cantor.

Para o cantor, este "feat" celebra a potência da música paraense, que Felipe busca fortalecer dentro e fora do seu estado natal e, até mesmo, no exterior. "Apesar de atuar no Brasil inteiro (e até no mundo) sempre priorizei trabalhar e me estabelecer aqui. Já tinha colaborado como compositor no álbum 'Treme', mas é a primeira vez que a gente compõe e canta juntos. Para mim é um grande presente porque ela fortaleceu, com seus versos e sua voz única, muito a canção", diz.

Produzido pelo próprio Felipe, o novo álbum do artista tem lançamento previsto para julho deste ano (Foto/Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Além de referências da lambada paraense, como o som das bandas Os Panteras, Warilou e Ronaldo Silva no álbum “Via Norte", Cordeiro e Gaby apresentam no novo trabalho uma música inspirada em artistas da nova geração, que dialogam com a sonoridade do Pará, como o cantor cabo-verdiano Willian Magalhães e o nigeriano L.A.X.

"Vindo pelas Guianas, o Suriname, a gente sempre recebeu, aqui no Pará, essas influências musicais. Eu acho que 'A Lambadeira' vai colocar, no coração de quem viveu os tempos áureos de ouro da lambada, uma grande nostalgia. Para as novas gerações, vai conectar em outro lugar. As pessoas vão sentir um forte poder de sedução, um suor espontâneo no corpo quando ouvirem a música. A galera vai poder dançar. É uma música para quem gosta de 'esfrega, esfrega'", promete a ganhadora do Grammy Latino.

Assim como Felipe, Gaby também está animada com a parceria que chega ao público na próxima sexta. Para a artista, Felipe é um grande visionário da música e conseguiu apresentar o tipo de canção que ela gosta de apresentar: sensual e envolvente.

"Eu estou muito feliz com esse lançamento. Tenho certeza que as pessoas vão 'pirar' com essa música. O Felipe me deu toda a liberdade de reescrever a minha parte. Aconteceu agora uma coisa muito fofa. Eu estou no Uber e o querido motorista está me dizendo que ele já foi lambadeiro e está ansioso para ouvir 'A Lambadeira', então ele faz parte de uma geração da galera que viveu a lambada", complementa a cantora.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)