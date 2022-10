Fé será cantada em camarote na avenida Nazaré para romeiros

O devoto de Nossa Senhora de Nazaré só quer um espaço para ver o Círio e renovar seus pedidos e agradecer. Nada melhor do que ter um lugar que contemple uma vista privilegiada da passagem das procissões pela avenida Nazaré, no bairro de Nazaré.

O projeto ‘Janelas para a Fé’ é a novidade da festa nazarena deste ano. Na Trasladação, no sábado, dia 08, e no Círio, no domingo, 09, o espaço será todo temático para presentar os romeiros com um momento especial com a padroeira do Pará.

VEJA MAIS

No domingo de Círio quem irá emocionar os romeiros é o Ministério Vida e Cruz. Composto por Adriano Alesci, no vocal; Raphael Garcia, no teclado; Paulo Korea, no contrabaixo; e Marquinho Costa, na bateria, eles tiveram uma música premiada no “I Festival de Música ‘Cantos para a Mãe de Nazaré’”, promovido pela Basílica de Nazaré.

“Maria, Mãe e Mestra” ficou em segundo lugar na disputa. A composição é de Adriano Alesci. “A letra surgiu através da saudade de ver a imagem passar pelas ruas de Belém. Iniciamos dizendo ‘Estava com saudade de te ver passar’. De ver a fé do povo que inspira e nos faz sentir algo inexplicável! A música transmite a mensagem de ser levado pela corda, e não largá-la, pois acreditamos que aquela é uma forma de estarmos conectados com Maria, na busca pela sua intercessão por um milagre junto a Cristo! Isso chamamos na musica de ‘a fé de uma nação que a corda os conduz’”, contou o compositor.

Adriano Alesci também não esconde a emoção de estar perto da padroeira dos paraenses nesse momento mágico e tão esperado. “Será como se fosse a 1ª Vez! Sempre nos emocionamos ao cantar e venerar nossa Mãe! Somos privilegiados em poder anunciar através da música todo nosso amor por Ela e Jesus! E através dessa conexão de fé e emoção, nos unimos a todas as vozes que anunciam a passagem de Nossa Senhora! É um momento inexplicável! Um presente do Céu pra todos nós paraenses”, avaliou.

No dia da Trasladação, 08, quem embala os romeiros é Samarone Lacerda. “É uma emoção de fato muito grande, assim, principalmente pelo contexto, passamos dois anos sem Círio. Enfim, é uma festa tão importante para gente, que tenho certeza que esse ano terá um gosto muito mais especial, de reencontro”, contou o músico.

Emprestando sua voz e talento por diversas vezes para cantar pela fé, dessa vez Samarone prepara algo especial. “Sempre fui muito ativo na Igreja Católica, mas agora vou cantar novamente no Círio, e estou preparando um repertório bem bacana, que será a certeza de muita emoção”, acrescenta.

Com uma vista privilegiada do Círio, em um camarote montado no segundo andar no Clube de Engenharia do Pará, o ‘Janelas para a Fé’ será uma imersão cultural e religiosa no próximo final de semana.

O possibilita um contato mais íntimo com a passagem de Nossa Senhora de Nazaré e foi preparado pela Prommove Live Marketing, de Luciana Dantas. Este ano, o ‘Janelas para a Fé’ será para convidados, mas a intenção é expandir nos próximos anos.

Além de toda conexão musical, o projeto ainda terá um cardápio todo paraense.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 08, Samarone, início às 17h

Domingo, 09, Ministério Vida e Cruz, inicio às 7h

Local: Clube de Engenharia