Círio 2022: Arcon reforça fiscalização em portos e no Terminal Rodoviário de Belém

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) iniciou a operação "Círio 2022" nesta quinta-feira (6), reforçando as ações de fiscalização no transporte intermunicipal hidroviário e rodoviário. Os fiscais estarão nos portos e terminais autorizados para observar a chegada dos romeiros e turistas para a procissão do Círio de Nazaré. E ainda, garantir a segurança e a qualidade na prestação do serviço de transporte.

As equipes da Arcon estarão distribuídas, em escalas, nos horários de saída dos veículos e embarcações. Durante as abordagens, a fiscalização será sobre a documentação exigida; as condições de trafegabilidade dos veículos e embarcações; se há excesso de passageiros; e a obediência ao direito das gratuidades.

Entre os locais que serão fiscalizados estão o Terminal Hidroviário de Belém, porto Henvil (Bernardo Sayão), porto do Arapari, Jarumã e Açaí Biruta, porto de Icoaraci (Terminal da Henvil), Amazonat e Rodofluvial Barcarena. Também haverá reforço nos portos dos municípios de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Barcarena (Porto São Francisco).

Terminais esperam maior movimentação no Círio 2022

Para a semana do Cirio, a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) — que administra o Terminal Rodoviário de Belém —, estima cerca de 40,5 mil embarcados e 28,4 mil desembarcados, totalizando, aproximadamente, 69 mil passageiros no espaço. Para as viagens Intermunicipais e Interestaduais, a expectativa de crescimento é de 30% em relação ao movimento de 2019 (antes da pandemia).

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) aguarda cerca de 15 mil usuários na semana do Círio de Nazaré no Terminal Hidroviário de Belém Luiz Rebelo. Os números representam um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os maiores desembarques devem ser de usuários de municípios da ilha do Marajó como Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari.

A Arcon disponibiliza salas da Ouvidoria do órgão estadual no no Terminal Rodoviário e Terminal Hidroviário de Belém, no horário das 8h às 14h para atendimento ao usuário. Outras situações podem ser relatadas pelos telefones: 0800-091-1717, 3242-1942, 3242-2455, 3242-2510, com atendimento de 8h às 16h.