Círio 2022: 40ª romaria da Polícia Militar homenageia a Virgem de Nazaré

A Polícia Militar (PM) realiza homenagens ao longo da manhã desta quinta-feira (6) para a Virgem de Nazaré. A programação do 40º Círio de da PM começou com uma missa, às 8h30, no Santuário de Fátima. Em seguida, ocorre a romaria motorizada, que percorre as ruas de Belém e conta com devotos que não são policiais, mas que não perdem a oportunidade de se aproximar da santa.

O destino final da romaria é o Comando-Geral da corporação, localizado na avenida Augusto Montenegro, onde a imagem ficará disponível para visitação. Na missa, guarnições da PM se reúnem com a comunidade civil para pedir proteção, segurança e paz.

Antes da romaria, com destino ao Quartel General da PM, há uma missa no Santuário de Fátima (Camila Azevedo / O Liberal)

"É um momento muito especial para nós, porque muitos dos policiais vão estar empenhados nas procissões do Círio. Então temos a oportunidade de encontrar com a nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, para quem tem a fé católica. Pedimos graças e que a Virgem estaneda o manto de proteção dela para todos os 18 mil policiais miltares dos 144 municípios deste estado continental", comentou o coronel Dilson Júnior, comandante-geral da PM do Pará.