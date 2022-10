Paraense Arthur Espíndola homenageia Círio de Nazaré com roda de samba especial

O mês de outubro em Belém do Pará é marcado por uma pluralidade de ritmos, gêneros e cultura. Além da fé que consolida uma das maiores procissões do mundo, o Círio de Nazaré, a arte em geral toma conta da cidade em uma mistura de cores, sons e sabores. E o paraense Arthur Espíndola não poderia ficar de fora das homenagens que a cidade recebe nesse mês abençoado. O cantor realiza nesta quinta-feira (6), a partir das 19h, a Roda de Samba dos Compositores, cantando sambas consagrados da música brasileira, além de receber vários compositores. A ação integra ainda o evento Beirando realizado em parceria com a Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará que até 7 de outubro traz feira de produtores criativos e atrações culturais.

Segundo o cantor, “o projeto visa aproximar, de forma gratuita, o público dos artistas, além de formar plateia. Assim também é possível divulgar o samba, as rodas darão voz aos compositores. Em edições anteriores da ‘Roda de Samba dos Compositores’ também já participaram Bilão, Marcelo Sirotheau, Dudu Neves, Paulinho Moura, Renato Rosas e muitos outros”, afirmou.

Serão três horas de samba, apresentando sucessos consagrados e músicas autorais ao público. O paraense estará acompanhado por uma banda base, que também tocará com os compositores convidados. Um dos compositores convidados é Plínio do Cavaco, cantor, compositor e instrumentista é de Ananindeua, onde já foi premiado duas vezes no festival de música do município em 2018 e 2019. Outra dupla que já confirmou presença no evento foi Ciro Leandro e Max Charles, vindos diretamente de Breves, no Marajó. Vale destacar que esses três compositores estão também entre os músicos entrevistados para a 3ª temporada do programa Amazônia Samba, de Arthur Espíndola, que estreia em 2023. Arthur Espíndola é cantor e compositor paraense e tem um histórico artístico com parcerias da música nacional e músicas que marcaram sua carreira.

Agende-se

Projeto Musicando + Beirando (programação completa)

Data: 06/10

Hora: a partir das 19h

Local: Casa das Artes (ao lado da Basílica de Nazaré)