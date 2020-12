Fãs do BTS doam R$ 48 mil para ONG especializada em câncer infantil

Um fã clube do cantor Jimin, membro do grupo de K-pop BTS, doou na segunda-feira, 28, o equivalente a R$ 48 mil para uma ONG especializada em cuidados para crianças com câncer infantil. A ação ocorre anualmente para comemorar o aniversário da música Promise.

O repasse foi informado pela Korea Leukemia Children's Foundation (Fundação da Coreia para Crianças com Leucemia) pelo Twitter, que publicou um certificado da doação. A publicação contou que a iniciativa foi do fã clube All For Jimin (Todos por Jimin), que reuniu cerca de 10,13 milhões de won, moeda da Coreia do Sul.

Em seu site, a ONG explica que foi "criada para apoiar crianças com câncer na infância a terem uma vida saudável e feliz e ajudá-las a se tornarem membros saudáveis da sociedade". Uma outra doação foi feita em 2019 pelo fã clube, com o mesmo valor

A ação é feita pelo grupo para celebrar o lançamento de Promise, em 2018, a primeira música autoral de Jimin. Com 25 anos, o cantor é um dos sete membros do BTS, o grupo de pop sul coreano mais famoso do mundo.

Na conta da ONG no Twitter, há diversas publicações de outras doações feitas por fãs de grupos ou cantores de K-pop ao longo do ano, como Super Junior, SF9, Iz*One e Mamamoo.