Evento de dança reúne público geek em Belém

Para os fãs de k-pop, estilo musical tradicional sul-coreano, que é febre entre os jovens, e para aqueles que amam redes sociais, especialmente o TikTok, plataforma de compartilhamento de vídeos curtos, um evento ocorre nos dias 19 e 20 de março. O “No Ritmo do Parque”, terá diversas programações dançantes, das 16h às 20h.

A tarde iniciará com uma hora de dança livre organizada pelo Anime Geek, um dos maiores grupos de cultura pop e nerd do Pará. Em seguida, às 17h, será a vez do Random Play Dance, atividade de música e dança de k-pop, para que todos possam mostrar suas habilidades.

Às 18h, o público terá uma aula gratuita de FitDance, que são passos de dança adaptados para o universo fitness. As coreografias são montadas por especialistas e os movimentos de baixa e alta complexidade são intercalados para trabalhar o corpo todo. E, para finalizar, às 19h, haverá concurso de TikTok , com distribuição de brindes para os vídeos mais criativos.

De acordo com Thays Leitão, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, o empreendimento sempre se propõe a pensar em eventos que envolvam os clientes e possam oferecer bem-estar e qualidade de vida, como é o caso de “No Ritmo do Parque”.

“Realizamos ações de diversos segmentos para que o nosso público se sinta abraçado e veja no Parque um espaço que vai além de um centro de compras e que agrega cultura, arte, saúde e muito mais. Esperamos que todos possam se divertir e dançar muito neste final de semana”, finaliza Thays Leitão.

Agende-se:

No Ritmo do Parque

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300

Quando: 19 e 20 de março

Hora: 16h às 20h

Entrada gratuita