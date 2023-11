Ed Sheeran lança série criada por fãs do álbum “autumn variations”; primeiro video é de brasileira

O superstar global Ed Sheeran lança 14 videoclipes oficiais criados por fãs para acompanhar as 14 faixas de seu recente e aclamado álbum “Autumn Variations”. A série, já lançada, teve a sua estreia com dois vídeos. O primeiro deles “That’s On Me”, foi criado pela brasileira Beatriz Santamaria Pinha. O segundo é “American Town”, de Michael Lamhang, dos EUA. Ambos já disponíveis no canal oficial de Ed no YouTube.

“Este videoclipe é um sonho se tornando realidade. Como diretora e escritora, é uma oportunidade extraordinária trabalhar com um artista tão renomado quanto Ed Sheeran. Agora, como fã, as músicas de Ed têm um lugar especial em minha vida. Minha avó e eu costumávamos ouvir seus álbuns juntas e as músicas do Ed me ajudaram muito quando ela veio a falecer. Além disso, se eu pudesse voltar no tempo e contar à minha eu do ensino médio que ela dirigiria o videoclipe dele, ela ficaria surtada. Até porque ela já voou mais de 8 mil km e ficou na fila desde às cinco da manhã para assistir o show dele. Espero que, através deste vídeo, eu possa compartilhar a mesma alegria e conforto que a música de Ed me trouxe”, afirmou Beatriz.

Sobre os vídeos, Ed comenta: “Eu fiz ‘Autumn Variations’ para os fãs e realmente queria trazê-los para este álbum. Eu estava ansioso para ver como eles interpretavam a música, então decidi pedir aos meus fãs de todo o mundo que fizessem vídeos para cada faixa do álbum. Houve tantos envios maravilhosos e estou muito feliz em anunciar que lançarei todos os 14 vídeos feitos por fãs nas próximas semanas, começando com ‘That’s On Me’. Quero agradecer especialmente a cada fã que tornou esses vídeos tão especiais. Eu os amo e espero que vocês também gostem”.

No início do outono europeu, o cantor envolveu fãs de todos os cantos do mundo para criar seus próprios videoclipes para cada música de “Autumn Variations”. Depois de receber mais de 4 mil inscrições de criadores de mais de 75 países, o cantor escolheu pessoalmente um grupo de 14 vencedores, representando 14 países diferentes em cinco continentes, nomeadamente Irlanda, Reino Unido, Austrália, Itália, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Japão, França, Nova Zelândia, Taiwan, México e Índia. Este esforço dá continuidade à execução da visão inicial de Ed para “Autumn Variations” como um álbum para os fãs e pelos fãs, enquanto ele compartilha sua arte. Os 12 vídeos restantes serão lançados nas próximas semanas.

Lançado em setembro de 2023, “Autumn Variations” liderou a parada de álbuns mais vendidos da Billboard, após a estreia em primeiro lugar de “-“ (subtract) na mesma parada no início deste ano. Produzido por Aaron Dessner, “Autumn Variations” marca o sétimo álbum de estúdio de Sheeran e o primeiro álbum completo a ser lançado por sua própria gravadora, "Gingerbread Man Records". Em poucos dias, ele também lançou “Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)”, uma versão estendida de seu recém-lançado “Autumn Variations”, apresentando performances ao vivo de cada faixa capturadas nas casas de fãs surpresos, durante a etapa norte-americana de sua ‘Mathematics Tour’, que estabeleceu novos recordes para o artista. Cada título de música da nova coleção homenageia o fã pelo nome. “Autumn Variations” e “Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)” estão disponíveis em todas as plataformas digitais.