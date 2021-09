Sósia de Ed Sheeran diz que precisa se disfarçar para evitar assédio por conta da semelhança

O britânico Ty Jones, conhecido por ser o sósia do cantor Ed Sheeran, viu sua vida ser transformada desde que a semelhança com o intérprete de 'Shape of You' passou a ser apontada publicamente. Se em parte isso trouxe alguns benefícios, como aparições em eventos na condição de sósia de Ed, por outro trouxe os mesmos problemas que a fama impõe às celebridades. As informações são do portal Daily Mirror.

Em entrevista a um veículo britânico, Ty contou que é confundido com frequência com o ídolo pop e por vezes precisa se disfarçar para evitar o assédio do público. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, ele disse que já chegou a ser perseguido por fãs do cantor que sequer perceberam as sutis diferenças físicas. "Um grande número de fãs já me seguiu em Hackney, em Londres, e em Los Angeles, a ponto da equipe com a qual eu estava trabalhando ter que me ajudar a fazer um plano de fuga dramático”, contou.

E tal qual uma celebridade, ele também tem seus truques para poder sair e relaxar em lugares públicos sem causar alvoroço, como o uso de acessórios tipo boné e óculos de sol. Além disso, passou a fazer compras a noite para evitar os supermercados lotados.

Mas, apesar dos transtornos, Ty diz que não pretende deixar de atuar como sósia de Ed Sheeran e vai mais além: "Quero dominar as canções dele e me tornar um artista cover. Também penso em continuar tentando minha sorte na atuação ou em diferentes papéis no futuro", contou.