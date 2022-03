Camila Cabello lança single "Bam Bam", com participação de Ed Sheeran

Preparando-se para o seu maior, mais ousado e mais brilhante lançamento até então, Camila Cabello, três vezes indicada ao GRAMMY, artista multiplatina e compositora, lança seu aguardado novo single e videoclipe, ”Bam Bam”, com a participação de Ed Sheeran, via Epic Records. “Bam Bam” foi produzida por Ricky Reed, Edgar Barerra e Cheche Alara, e composta por Cabello, Ed Sheeran e Ricky Reed. O vídeo foi dirigido por Mia Barnes, em colaboração com Dave Meyers, que também dirigiu os vídeos de “Havana”, “Senorita”, “My Oh My” e “Liar”, da cantora.

“Bam Bam” marca o primeiro lançamento da artista em 2022 e se destaca como um dos singles mais aguardados do ano, reunindo uma participação de peso com um dos recordistas de vendas do mundo e vencedor do GRAMMY Ed Sheeran.

“Bam Bam” anuncia a chegada de seu terceiro álbum, “Familia”, que já tem data de lançamento para 8 de abril. No ano passado, ela preparou o terreno para o disco com a faixa “Don't Go Yet”, que totalizou em mais de 232 milhões de streams no Spotify.