Cantor Ed Sheeran é inocentado da acusação de plágio da música "Let's Get It On"

Nesta quinta-feira (4), Ed Sheeran foi inocentado no julgamento de caso de plágio da música "Let's Get It On", de Marvin Gaye. Segundo o jornal The Guardian, Ed Sheeran abraçou sua advogada logo após o anúncio do veredito. Na saída do tribunal, Ed Sheeran leu um comunicado à imprensa.

Durante o pronunciamento ele disse que estava "feliz" por ter derrotado alegações de direitos autorais que ele afirmou serem "sem base".

VEJA MAIS

"É devastador ser acusado de roubar a canção de alguém quando colocamos tanto trabalho em nosso meio de sustento. Eu sou só um rapaz com uma guitarra que ama escrever músicas para as pessoas curtirem", completou o artista.

Os herdeiros de Ed Townsend, co-compositor de Gaye, processaram Sheeran em 2017, sua gravadora Warner Music Group e sua editora musical Sony Music Publishing, alegando violação na participação de seus direitos autorais na canção de Gaye.

A advogada do artista Ilene Farkas disse que "não havia um único fragmento de evidência" para contradizer o depoimento de Sheeran e de sua co-compositora Amy Wadge, que disseram aos jurados que escreveram "Thinking Out Loud" com base em suas próprias experiências e com inspiração musical no cantor Van Morrison.