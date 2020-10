Ed Sheeran segue no topo da lista dos britânicos mais ricos do mundo com menos de 30 anos

Ed Sheeran, de 29 anos de idade, conquistou novamente o topo da lista da revista HEAT, que divulgou o ranking entre os britânicos e irlandeses mais ricos do mundo com menos de 30 anos de idade.

Na lista, divulgada na segunda-feira (26), Sheeran ganhou com muita folga: 210 milhões de libras (mais de 1,5 bilhão de reais), quase três vezes mais do que o segundo colocado, Harry Styles, 26. O cantor da One Direction tem fortuna estimada em 74 milhões de libras (mais de 541 milhões de reais).

No top 5, ainda estão a atriz Emma Watson (da franquia Harry Potter e do live action A Bela e A Fera), de 30 anos, com 58 milhões de libras (424,5 milhões de reais). Depois dela, estão o também cantor do One Direction Niall Horan, 27, com 55 milhões de libras (402,6 milhões de reais), e a girl band Little Mix, com 54,3 milhões de libras (39,7 milhões de reais).

Os jovens mais ricos fora do Reino Unido são Kylie Jenner, 23 anos (£ 700 milhões), Taylor Swift, 30 (£ 368m), Justin Bieber, 26 (£ 288m), Miley Cyrus, 27 (£ 180m) e Ariana Grande, 27 (£ 132m).