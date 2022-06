Duo Santoro se apresenta no Theatro da Paz, em Belém, com entrada gratuita

Os gêmeos cariocas que formam o “Duo Santoro” se apresentam hoje, 15, às 20h, no Theatro da Paz. O concerto faz parte da turnê “O compositor é vivo!”, que foi iniciada em Mariana (MG). Com entrada gratuita, o espetáculo terá também transmissão ao vivo pela internet (Facebook/duosantoro).

Depois de apresentações nas cidades de Corumbá (MS) e Vitória (ES), Paulo e Ricardo Santoro chegam à capital paraense para fazer as estreias mundiais de obras dos paraenses Luiz Pardal e Cibelle Donza.

Os violoncelistas viajam pelo Brasil para promover e divulgar a música clássica de compositores brasileiros vivos, ressaltando sua importância e qualidade musical. “O público de Belém pode esperar um grande concerto do Duo Santoro. Um concerto leve, agradável no qual nós falaremos um pouco sobre cada música e sobre os seus compositores. O que torna o concerto praticamente uma interação viva entre compositor, intérprete e público”, antecipou Ricardo Santoro.

“Nós conversamos com a plateia, quebramos aquela aquele paradigma de que um concerto de música clássica tem que ser uma coisa extremamente formal, com um músico de terno e gravata e a plateia não pode nem se mexer nas cadeiras. Com a gente não é assim não. O conceito que vocês verão em Belém será um concerto leve, agradável e que com certeza levarão para sempre na memória de vocês”, acrescentou o artista.

As músicas compostas exclusivamente para o projeto terão suas partituras disponibilizadas para acesso e download gratuitos na plataforma Musica Brasilis (www. musicabrasilis.org.br), o maior portal de partituras de música brasileira, que é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale.

Ao final do projeto, o Duo Santoro entrará em estúdio para gravar seu terceiro álbum com as dez composições inéditas apresentadas nos concertos. O lançamento está previsto para novembro nas principais plataformas digitais.

Duo Santoro está na estrada musical desde os anos 90. O único duo de violoncelos em atividade permanente no Brasil, tem nos seus recitais um leque eclético de estilos, que vai do erudito ao popular, com alguns dos principais compositores brasileiros dedicando importantes obras ao Duo, tais como Edino Krieger, Ronaldo Miranda, João Guilherme Ripper, Ernani Aguiar, Dimitri Cervo, Ricardo Tacuchian, Villani-Côrtes, Tim Rescala, André Mehmari etc.

Paulo e Ricardo Santoro são Mestres pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Unirio e pertencem aos quadros da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Orquestra Sinfônica da UFRJ. Em 2018, eles se apresentaram no Teatro Real de Córdoba (Argentina) e gravaram o CD “Retratos de Brasil em Córdoba”, como solistas da Orquesta Académica del Teatro del Libertador, interpretando o concerto “Duplum” de João Guilherme Ripper, dedicado ao Duo Santoro.

