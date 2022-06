Arraiá do Zé tem Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Falamansa, hoje, em Belém

O Arraiá do Zé traz para o palco do Espaço Náutico Marine Club, hoje, 15: Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Falamansa. Com muito forró e piseiro, o trio fará suas apresentações com os clássicos das suas carreiras, mas também com as músicas que são sucesso na atualidade.

Zé Vaqueiro, anfitrião da noite, vai contar os detalhes do seu show e os seus planos em uma live no Instagram do oliberal.com, hoje, às 16h.

Se mantendo no circuito musical há 23 anos, a Falamansa é uma das atrações mais aguardadas da noite. Unindo gerações e se consagrando no sucesso, o grupo mantém ainda a sua formação original. “A gente está muito feliz por voltar a Belém. Acredito que o mundo inteiro está sentindo essa felicidade da volta dos shows, dos eventos. Então, para gente é uma felicidade dupla. A volta dos festejos juninos, que é muito simbólico para a Falamansa e também a volta a Belém. Um lugar que através das redes sociais sempre demonstrou um carinho muito grande pela nossa música e que a gente não pode estar o tanto que gostaríamos. Realmente é extremamente significativo e eu espero que a gente possa comemorar em dobro essa nossa presença”, disse Tato, cantor da Falamansa.

Com uma sonoridade única, o grupo deixa registrados nas suas músicas os sons da bumba, triângulo e sanfona, marcas do forró. São mais de 8 milhões de discos vendidos, 13 álbuns, 2 DVDs e 1 Grammy latino na bagagem, além de muitas outras premiações ao longo da carreira.

Falamansa

“A Falamansa toca forró, sempre tocou forró, se inspirou, baseou e teve influências dentro do forró pé de serra, raiz, de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson, mas claro que dentro da nossa musicalidade existem influências contemporâneas, que fazem parte da nossa essência quanto jovens, como reggae, rock e MPB. Mas a nossa busca é principalmente por ter sempre na sonoridades a bumba, triângulo e sanfona, e realmente levar na nossa bagagem o forró pé de serra, o forró raiz com uma pitada da nossa identidade, da nossa característica, que é alegria, fé, amor. Acho que a temática da Falamansa acaba dando uma identidade muito diferenciada para banda, o que é ótimo, o que é muito bom pra gente”, explicou Tato.

Para quem está com saudades do Falamansa nos palcos, Tato antecipa como será o show hoje: “vai ser um momento para gente fazer as pessoas cantarem todas as músicas do show. Vamos tocar as músicas da Falamansa, todas as canções que todo mundo sabe cantar, além dos clássicos do forró, mas que as pessoas sabem cantar também, que já fazem parte do DNA do povo brasileiro”.

Mari Fernandez

A nova voz do piseiro também vai fazer essa mistura no Arraiá do Zé. Mari Fernandez, que está com as suas músicas estouradas nas plataformas digitais, retorna ao Pará. Não só a letra das canções de Mari estão na boca da galera, mas também suas coreografias.

Com feats de sucesso, a cantora já gravou com Léo Santana, Xand Avião, Marcynho Sensação, Nattan, MC Don Juan, Zé Vaqueiro, entre outros.

“Meu repertório no mês de junho muda um pouco, afinal de contas nesse período a gente vive muito São João, principalmente a gente do nordeste. Então acaba que a gente coloca ali algumas músicas, alguns momentos dos shows o repertório de São João, músicas de quadrilhas, músicas de grandes bandas que levam a cultura do arraial, como Mastruz com Leite”, antecipou Mari.

Sempre preparada para lançar um hit de sucesso, a jovem de 21 anos, conquistou o Top 1 do Spotify Brasil, com “Não, Não Vou”. Recentemente ela gravou seu primeiro DVD, com 14 faixas, dentre elas, os grandes sucessos, como: “Parada Louca”, “Áudio Que Te Entrega” e “Comunicação Falhou”.

“Esse ano vem muita coisa, a gente vai continuar lançando o DVD, afinal de contas são várias músicas. Depois quem sabe gravar alguns single, alguns feats, com participações, clipes novos para galera curtir bastante. Estou muito focada também nos shows, principalmente nos do São João, quero viver esses momentos dos shows agora, do São João na minha carreira, até porque é o meu primeiro. Ano passado eu não cantava ainda, não tinha banda, então estou vivendo bastante essa nova fase e esse ano vem muita novidade”, contou Mari, empolgada.

Agende-se

Arraiá do Zé

Atrações: Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Falamansa

Data: hoje, 15

Hora: 21h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém

Informações: 98213-0059 / 99200-8011