DJ Hud O Brabo grava set de marcante no Egito

O DJ Hud O Brabo levou o ritmo marcante para um cenário inusitado: o Egito. O paraense viajou ao país para gravar seu novo projeto, 'Set Marcante no Egito', tornando-se o primeiro a registrar um set de marcante fora do Brasil. “A ideia surgiu através de um convite que alguns amigos me fizeram a viajar para fora do Brasil, escolhemos o país e dessa vez foi o Egito”, contou o DJ.

Com uma trajetória marcada por gravações em locais icônicos, Hud O Brabo queria algo ainda mais especial. “Já venho há alguns meses querendo gravar um set diferente de tudo que já fiz, até porque já gravamos no Ver-o-Peso, Marajó, Recife (PE) e São Paulo (SP), mas nunca um set feito fora do Brasil apenas de marcante, inclusive esse é o primeiro projeto de marcante gravado internacionalmente”, destacou.

VEJA MAIS

Para realizar o projeto, o DJ precisou reorganizar sua agenda. “Mediante a isso, dei uma folga de 10 dias na agenda de shows e organizei meu repertório para gravar meu mais novo projeto SET MARCANTE NO EGITO”, explicou. O set já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.