Carol Lyne inova e lança tecnomelody com reggaeton e MTG

A cantora paraense Carol Lyne lançou seu mais novo single intitulado “Amor Próprio”. A nova aposta da artista tem em sua característica a mistura do tecnomelody com música eletrônica e Reggaeton. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais.

Paraense, natural de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, a artista de 27 anos traz nessa canção, a essência do Brega Paraense, as batidas eletrizantes do tecnomelody e tudo isso atrelado à sonoridade de uma verdadeira música eletrônica, além de muitos elementos da musica pop e de mesclar com a tendencia do MTG e do Reggaeton.

“Escolhemos inovar e colocar essa mistura, para o público ir se acostumando com essa nova roupagem. Além do reggaeton, ritmo latino e colocarmos uma tendência viral das redes sociais, que é o MTG”, explica.

A letra dessa canção, que é composição da própria artista, conta a história de uma mulher totalmente livre, dona de si e que tem liberdade emocional a ponto de não aceitar menos do que merece, ressalta a importância da valorização feminina, da autoestima e a prática do amor próprio.

“'Amor própri'o certamente tem uma linguagem atual em todos os sentidos, pois não só ''renova' o ritmo em si, mas aborda um tema totalmente atual na sua letra”, diz Carol Lyne.

SUCESSO CRESCENTE

A música eletrônica e paraense, sempre esteve presente na carreira da artista. Desde quando iniciou sua carreira solo em 2023, Carol vem colhendo aos poucos, os frutos de seu trabalho. Em 2024, a artista lançou seu clipe da canção “Gatilho pra Chorar”, de sua autoria, pelo programa da TV Liberal, “Sons do Pará”. O single já alcançou a marca de mais de 50 mil reproduções e o vídeoclipe, mais de 22 mil visualizações.