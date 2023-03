Cantor paraense Diogo Oliveira lança música ‘Esqueminha’ em parceria com Thiago Costa

Nesta sexta-feira, 10, o cantor Diogo Oliveira lança o single autoral chamado “Esqueminha”, um feat com Thiago Costa. Regado a muito sertanejo, estilo que pulsa em suas veias, a composição também é do artista. A canção chega em todas as rádios do Estado e em todas as plataformas digitais a partir das 12h, e promete conquistar o público com uma letra atual, contagiante e que muita gente vai se identificar com a história que carrega.

"A ideia da música esqueminha surgiu na época da pandemia, mais ou menos em 2021, no segundo lockdown. Eu aproveitei o tempo livre para compor e saiu a primeira parte da música, mas o refrão não tinha ficado muito comercial e a música ficou guardada. Após o período crítico da pandemia resolvi mostrar a música para dois amigos, na hora eles gostaram muito e me ajudaram a fazer o refrão que encaixou perfeitamente na história, com características atuais tanto na letra como no ritmo. A música fala de um relacionamento que não deu certo mas que terminou sem sofrimento para uma das partes, que inclusive, não se vê mais com a outra pessoa. Na canção a história é contada em primeira pessoa”, comenta o artista.

De Belém do Pará, Diogo Oliveira tem suas raízes musicais com influência do estilo sertanejo em sua vida, já que seu pai natural de Minas Gerais, terra-mãe deste ritmo no país que possui grande tradicionalismo e força, e é berço de grandes nomes da música sertaneja nacional.

A parceria com Thiago Costa já é um desejo antigo, realizado agora. "Eu sempre tive vontade de gravar com o Thiago Costa, pra mim foi uma realização profissional. Conheço o Thiago há um bom tempo, já tinha dividido palco algumas vezes com ele, conversado nos bastidores e sempre admirei o artista que ele é. Tive a ideia de chamar ele pra participação, o produtor gostou muito e chamamos ele para abrilhantar ainda mais essa obra”, disse.

VEJA MAIS

Com influências de Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé de Camargo e Luciano, dentre outros, Diogo mantém o seu repertório também atualizado com músicas de artistas atuais. Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano, são algumas dessas inspirações.

O cantor acredita que p novo single vai cair no gosto do público: "A força de uma boa participação na música é muito importante, espero que ‘Esqueminha’ leve meu nome onde ainda não cheguei e me ajude a abrir portas. Que venha 2023 com muita energia positiva, alegria e música boa!”.