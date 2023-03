Artistas da periferia lançam o primeiro álbum inspirado em obra de Carlos Drummond

Artistas do Pop, Rock, R&B e Rap se uniram para compor músicas que retratam suas vivências e dificuldades para produzir o álbum "Tempo Vida Poesia". O lançamento será no próximo dia 8, nas principais plataformas digitais. E dia 19 de março o coletivo faz um show no Rebujo.

Ao todo, são oito músicas produzidas pelos artistas Adr Vit, Leiculturate MC (moleque do Norte), Drigo no Mic, Nina Lopes e Chuck Boy, que falam de perdas, amores e sucesso coletivo. Todas as faixas seguiram uma estética de instrumentos sintetizados pelo produtor Samyaza.

Rklay, que é diretor da produtora Pumpkin, onde os artistas são produzidos, disse que a ideia de unir todos é uma forma de desafiá-los colocando a identidade única de cada um em um projeto que envolve vários estilos musicais. "Tem sido um projeto muito trabalhoso, já são seis meses intensos de produção, erros, acertos", destaca Rklay.

A obra de Carlos Drummond, "Tempo vida poesia" é inspiração do álbum e Rklay diz que a ideia surgiu durante uma reunião entre os artistas, que estavam discutindo sobre os rumos do projeto e viram o livro em uma estante.

"Estávamos numa sala discutindo e começamos a falar sobre o tempo e a forma como a sociedade vive hoje, principalmente nas redes sociais. E na estante tinha o livro e durante todo o processo tivemos várias situações como confissões e relatos da vida de cada um do grupo. E isso foi dando corpo às letras. Expor nas composições as dores principalmente amorosas. O livro em si fala da vida do autor e nos apropriamos do título para argumentar sobre nossas vidas também", completa Rklay.

Para os artistas envolvidos, a poesia vive dentro de cada um de forma diferente. E a música foi a forma de expressão que eles encontraram para falar um pouco de seus amores e dores.

Sobre o cenário do hip hop no Pará, o produtor musical diz que é um gênero ainda muito criminalizado. "Infelizmente isso acaba sendo, na maioria das vezes, uma barreira ao artista.

Nossa vivência vira história, depois vira uma ideia e logo em seguida uma música.

Produzido pela gravadora PumpkinHead, a iniciativa buscou valorizar e promover os artistas da região Norte. Além de estimular uma cadeia produtiva local da música e ele dá voz às minorias

As músicas reúnem elementos com beats, referindo a poesia que está dentro de cada um, mas de formas diferentes.