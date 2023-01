Dilsinho Nóbrega volta aos palcos e promete agitar o Carnaval da ilha do Marajó

O cantor e compositor paraense Dilsinho Nóbrega estará de volta aos palcos após um ano de hiato, e sua volta será em grande estilo. Ele fará um show em Soure, no dia 11 de fevereiro, em uma casa de eventos (Varanda), agitando o Carnaval da ilha do Marajó. Para essa volta, ele traz sua banda completa com um repertório atualizado, repleto de grandes sucessos virais, além de suas músicas autorais com uma nova roupagem, prometendo agitar geral. Suas canções podem ser acessadas em todas as plataformas digitais do mundo como TikTok, Spotify e Deezer.

"Para este show vamos levar minha banda maravilhosa que é composta por um bando de moleque bom e faminto por música. Preparamos muita coisa boa e um repertório para tornar o Carnaval inesquecível para todos, inclusive pra gente. Gosto de dar o meu melhor sempre e viver cada momento, agora que está tudo em seu devido lugar, volto com um sentimento de fazer tudo melhor do que eu fazia antes", afirmou o artista.

DN também falou dos seus projetos para o ano de 2023: "Vai ser um ano lindo, se Deus quiser! Acabamos de lançar nosso site oficial o qual convido a todos para conhecer um pouco do nosso trabalho. O site ainda não tá como a gente quer, mas no decorrer do ano vamos atualizando. Este ano vamos gravar EP novo, clipes de músicas novas, numa pegada bem atual e quem sabe até pode pintar um feat com alguma cantora já consagrada. Só não posso revelar quem é pois não está nada certo mas com certeza o público conhece bastante, o que iria engrandecer ainda mais nosso trabalho".

Dilsinho Nóbrega disse ainda que está preparando surpresas para seus shows que irão agradar bastante ao público que gosta de dançar, principalmente quem gosta de música boa. DN está com sua agenda aberta e sua expectativa é viajar tanto por todo estado para se apresentar ao público paraense quanto pelo Brasil: "Espero rodar esse mundo levando nossa arte. Sonhar é grátis e quem pensa grande e tem objetivo sempre chega onde quer, e meu objetivo é chegar e dizer: prazer, sou Dilsinho Nóbrega!".