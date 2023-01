Hacker ataca site do PT, publica foto de ex-ator pornô e link para site adulto

O site do Partido dos Trabalhadores (PT) foi hackeado na madrugada deste domingo (29). Durante a invasão, a página inicial exibia uma foto do ex-ator pornô Kid Bengala, link para um site de vídeos eróticos, além de mensagens contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o partido. As informações são do portal UOL.

Por volta das 8h, o site teria sido recuperado, porém ainda durante a manhã não era exibido conteúdo próprio e sim uma mensagem de erro com o código 403. Em nota, o PT informou que não houve apropriação ou perda de nenhuma informação e estaria operando normalmente. “Os dados do site são, e estão protegidos, de acordo com as regras de segurança exigidas”, disse o partido que também enquadrou a ação ao contexto da disputa eleitoral.

“A ação desta madrugada mantém a sucessão de sistemáticos ataques sofridos durante a campanha eleitoral, em especial. É a reação diante do alcance, do engajamento e do papel cumprido pelo site e o conjunto de ferramentas de comunicação integrada do PT”, acrescenta a nota do PT.

Na última sexta-feira (27), a conta do cantor Luan Santana no Twitter também foi invadida com o uso da mesma foto de Kid Bengala. Em um dos posts o hacker indica um perfil para ser seguido. "Direto eu faço zoeiras como essa aqui. Prometo que vocês vão gostar", publicou o invasor na ocasião.