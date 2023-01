BBB 23: fofoca, DR e revelações marcam a madrugada dos brothers

Depois que o cooler foi liberado no "Big Brother Brasil 23", durante a noite de sábado (28), os participantes ficaram animados e entraram a madrugada de domingo (29), com muita conversa e brincadeira.

VEJA MAIS

Veja o que rolou durante a madrugada no BBB

BIG FONE?

Uma playlist animadíssima começou a tocar e os Brothers ‘meteram dança’. A novidade deixou os participantes confusos, acreditando que o Big Fone fosse tocar.

PARAENSE NO JOGO

Em conversa com Sapato e Aline, Paula acha que Gabriel Fop precisa ir ao paredão, para que o Brasil possa “dar um recado” para eles. A ideia dela é que com isso, o clima da casa possa melhorar.

CONSCIENTE

Gabriel Fop diz para Guimê que tem esperança do público gostar do jeito dele de jogar, já que ele não deixa o programa se transformar em uma “colônia de férias”. O MC torce para que o brother volte do paredão.

DESCASO

Ricardo reclamou da falta de coletividade dos participantes. As roupas do anjo da semana, que já estavam secas, ficaram molhadas após a chuva. Alguém retirou as peças do balde e deixaram no chão. O culpado ainda não foi encontrado.

“Hoje eu sabia que alguém iria fazer isso, é uma p*** sacanagem, molhou minha roupa todinha ainda ali”, disse Ricardo.

DESABAFO

Em conversa com Aline e Tina, Bruna Griphao revela sentimentos pro Gabriel Fop. "Se ele ficar, 'o jogo dele não está... Ele não está mentindo para mim. Está tudo certo'. Vou continuar tratando ele bem, trazendo ele pra perto, querendo ele bem e tudo bem. Eu gosto dele, é difícil, mas eu não vou morrer por causa dele, eu não vim pra isso".

FOFOCA

Key esclarece com Fred Desimpedidos se Bianca Boca Rosa, ex-mulher dele, ficou com não com Piquerez, jogador do Palmeiras, que é o time do brother. A jogadora disse que na ocasião que a informação ganhou a mídia, ela ficava com o atleta. "Saiu um boato que a Bianca tinha ficado com o Piquerez. E é mentira, velho. [...] Do nada, inventaram no Twitter”, disse Fred.

DECISÃO

O anjo, Ricardo, não deixaram Gabriel Fop imune: “Eu estaria sendo conivente. Tenho irmã, mãe, tanta gente que gosta de mim e eu faço uma parada dessa?".

DR?

De conchinha, Larissa e Fred comentam sobre relação. "Mas eu resisti bastante, foram duas semanas", diz Fred sobre envolvimento.

RECLAMAÇÃO

Já na madrugada de domingo, Key Alves acorda Gustavo por causa do ronco do brother, a jogadora não estava conseguindo dormir. "Véi, para de roncar", diz.