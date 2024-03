Deftones fará show no Brasil no final de 2024, diz jornalista

A banda norte-americana de metal alternativo Deftones vai desembarcar no Brasil no final de 2024 para show, segundo o jornalista José Norberto Flecsh, considerado o "mãe Dináh" dos shows internacionais pelo país. O trabalho mais recente do Deftones é o álbum Ohms, lançado em 25 de setembro de 2020 pela Reprise Records.

O disco, que é sucessor de Gore, de 2016, é o nono registro de estúdio do grupo e foi produzido por Terry Date, profissional que também produziu clássicos da banda como Around The Fur (1997) e White Pony (2000).

A banda liderada por Chico Moreno surgiu no final da década de 1980 e se tornou um dos grandes nomes do estilo alternativo por conta do estilo próprio que a banda carrega nos trabalhos.

O Deftones foi vencedor do Grammy por Melhor Performance de Metal com a canção Elite em 2001, vencendo das consagradas bandas Iron Maiden, Marilyn Manson, Pantera e Slipknot.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com