Banda Greta Van Fleet é confirmada no Lollapalooza 2024 após cancelamentos

O Lollapalooza 2024 confirmou nesta terça-feira (27), a apresentação da banda Greta Van Fleet e da cantora Jessie Reyez, nos dias 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Jaden Smith, Rina Sawayama e Dove Cameron cancelaram a apresentação no festival por "motivos pessoais". Os artistas se apresentariam, respectivamente, nos dias 22, 23 e 24 de março.

Em janeiro, o Paramore, uma das principais atrações do festival, também cancelou a apresentação pelos mesmos motivos. A banda estadunidense será substituída pelo Kings Of Leon.

Conheça Greta Van Fleet e Jessie Reyez

Com rock progressivo comparado ao da banda Led Zeppelin, Greta Van Fleet ficou conhecido pelas faixas "Highway Tune" e "When The Curtain Falls". Esta será a segunda vez da banda norte-americana no festival, que já esteve no país em 2019.

Jessie Reyez, cantora de R&B, fez sucesso com a faixa “Figures”. A canadense também já compôs para grandes nomes do gênero como Normani, Kehlani e colaborou com o rapper Eminem.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)