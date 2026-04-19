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De fã a parceira musical: Paraense Liah Soares destaca o legado de Roberto Carlos em seu aniversário

O cantor Roberto Carlos comemora 85 anos, para celebrar a data, a multi-instrumentista paraense Liah Soares recorda momentos marcantes ao lado do Rei, como a gravação da música "A cor do amor" e o processo de produção cuidadoso do mestre

Bruna Dias Merabet
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Liah Soares analisa a influência de Roberto Carlos em sua carreira e dedica a canção “Emoções” ao artista, definindo-o como uma referência mundial de verdade e entrega emocional. (Arquivo Pessoal)

O cantor Roberto Carlos completa 85 anos no próximo domingo, 19 de abril. A celebração inclui um show em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim (ES), onde será servido um bolo tradicional durante o "parabéns".

Para quem já viveu momentos especiais ao lado do Rei, o dia também é de celebração. A cantora, compositora, produtora e multi-instrumentista paraense Liah Soares é uma das privilegiadas em poder conviver com Roberto Carlos. Em diversos momentos da sua trajetória profissional, ao longo de mais de 20 anos de carreira, os caminhos deles se cruzaram. Ela já cantou em dois especiais dele e ele até gravou uma música da paraense.

“Eu lembro de um silêncio interno muito forte (no primeiro encontro com o Rei)… como se o tempo tivesse desacelerado. O Roberto Carlos sempre foi uma presença na minha vida, antes mesmo de eu sonhar em viver de música; ele fazia parte da trilha sonora da minha casa, assim como da memória afetiva de todo brasileiro. Então, naquele momento, não era só uma artista dividindo o palco com o Rei… era uma menina realizando um encontro com a própria história. E, ao mesmo tempo, veio uma serenidade de me sentir completamente acolhida por um amigo, uma energia carinhosa e uma paz muito bonita. Ele me olhou como quem diz: ‘vem, é música… vamos cantar e nos divertir juntos, Liazinha’”, relembra.

Com uma voz marcante, que une sensibilidade e identidade amazônica, Liah foi além: ela gravou a música "A Cor do Amor", trilha da novela global "Um Lugar ao Sol", em colaboração com Roberto Carlos, mas a artista paraense também lançou o EP “De Tanto Amor”, em homenagem a ele.

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“(Gravar a música) foi um processo muito respeitoso, muito cuidadoso, como tudo que ele faz. Existe uma escuta muito atenta do Roberto, um zelo por cada nota, arranjo, pela emoção que a canção carrega. Nada ali é por acaso. E todo esse processo de produção com ele foi um prazer enorme e um grande aprendizado também. E o mais bonito foi perceber como o público abraçou esse encontro de vozes. Existe uma expectativa muito grande quando se trata dele, mas também existe um coração aberto. Eu senti que as pessoas receberam com carinho essa fusão, como se reconhecessem ali um diálogo entre gerações, mas com muita verdade. Hoje em dia eu brinco que, diante de qualquer não ou desânimo que porventura aconteça na minha profissão, é só lembrar que já gravei com Roberto Carlos que aí o orgulho logo supera qualquer desafio e sigo em frente (risos)”, analisa.

Liah não cansa de admirar o ídolo e sabe da importância que foi ter vivido esses momentos ao lado dele, mas, acima de tudo, valoriza Roberto Carlos como um grande artista brasileiro: “Ele é uma referência mundial da música e percebo que ele busca verdade acima de tudo. E talvez tenha reconhecido em mim essa entrega emocional, essa forma de cantar que não é só técnica, é vivida. Mas também o fato de sermos dois compositores nos aproximou muito nas nossas conversas e trocas; Roberto, inclusive, já conhecia meu trabalho autoral muito antes de surgir a ideia de um dueto nosso”.

Para celebrar os 85 anos do Rei, Liah Soares dedica uma música ao artista que sempre foi referência na sua trajetória profissional.

“Eu escolheria ‘Emoções’. Porque, pra mim, essa música traduz o que ele representa: uma vida inteira dedicada a sentir, a traduzir o amor, o tempo, as fases… E também porque ela fala de trajetória, e o Roberto é isso: uma história viva da música brasileira, que segue emocionando gerações com a mesma elegância e verdade”, finaliza.

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Liah Soares

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