Paraense Liah Soares lança 'A cor do amor' ao lado de Roberto Carlos; Ouça

Liah Soares tem motivo duplicado para comemorar as últimas conquistas na carreira. Nesta quarta-feira (17), ela lança a música "A cor do amor", que além de ter a parceria de Roberto Carlos a canção ainda está na trilha da novela "Um Lugar ao Sol". A última parceria de Roberto Carlos foi em 2018 ao lado da cantora Jennifer Lopez.

A música fica disponível em todas as plataformas digitais e ainda vem acompanhada de um clipe gravado em estúdio e com a presença dos dois artistas. Liah conta que conheceu o rei Roberto Carlos há alguns anos por meio de amigos em comum. Ela disse que foi estabelecendo uma relação de amizade com o artista e nesse tempo foi mostrando suas composições.

"Houve uma tarde em que eu mostrei algumas canções inéditas e ele se encantou por essa, que é uma parceria minha com a Iana Marinho. Mas receber o convite dele para gravarmos juntos foi uma surpresa maravilhosa , um sonho que se realiza, porque é Roberto Carlos, rei da nossa música, que eu acompanho e conheço desde sempre. Ele é o maior cantor e melhor compositor deste país, que sorte a minha e que honra gravar com ele essa canção", disse a artista paraense.

O clipe de "A cor do amor" registra o encontro especial dos artistas e transmite o clima de romance da canção. "O clipe acabou refletindo toda essa interação e essa troca que rolou entre a gente durante a gravação da música. Esse momento de cumplicidade e amor à música, um lugar-comum em que nos encontramos e que me fez ter o privilégio de tê-lo como grande amigo", completou Liah.

Liah Soares, cujo nome verdadeiro é Eliana Soares da Silva, ficou conhecida para o grande público em 2012, quando participou do The Voice Brasil. Aprovada pelos quatro jurados do programa (Claudia Leitte, Daniel, Lulu Santos e Carlinhos Brown) Liah Soares escolheu Daniel como treinador.

Além da voz, a cantora paraense se consagrou como compositora e tem sucessos interpretados nas vozes de Sandy & Junior, com Nada É Por Acaso, Pedro & Thiago, com Decidi, Wanessa, com De Onde Você Vai Surgir, e KLB, com Um Dia Acontece.

Em 2004, ela lançou um álbum, homônimo, com a gravadora EMI e cantou o hit "Garotas Choram Demais" no programa Domingão do Faustão. Além disso, ela também lançou "Perdas e Ganhos", em 2005, "Livre", em 2008, e "Quatro Cantos", em 2012.

Nascida em uma família conservadora, em Tucuruí, Liah apresentou interesse por instrumentos musicais desde criança. Participou do seu primeiro festival musical com apenas 12 anos. Aos 14 anos, Liah saiu da casa dos pais em São Domingos do Araguaia e disposta a viver de música. Morou na casa de parentes em Santa Catarina, mudou-se para São Paulo sozinha e, onde viveu entre bares e quartos alugados. Em 2000, aos 19, a cantora e a apresentadora Angélica gravaram a música “Fotos no Espelho” de Liah.