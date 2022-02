Daniel, do Calcinha Preta, canta em frente ao hospital onde Paulinha Abelha está internada

O vocalista da banda Calcinha Preta, Daniel Diau, parceiro de trabalho da cantora Paulinha Abelha, fez uma homenagem para ela em frente ao hospital onde a artista está internada. Daniel, juntamente com fãs que se encontravam no local, cantou para a amiga e, emocionado, chorou.

Em seguida, os presentes fizeram orações pela recuperação da cantora, que segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Primavera, em Aracaju.

De acordo com o boletim médico divulgado por volta das 19h de sexta-deira, 18, a artista permanece em coma e está submetida à "terapia renal substitutiva", ou seja, tratamento que substitui as função dos rins, órgãos responsáveis por eliminar substâncias ruins do corpo e também regular a pressão arterial.

Bactéria levou ao coma

De acordo com os assessores de Paulinha Abelha, uma bactéria no cérebro da cantora teria a levado ao coma. Por isso, o quadro da vocalista do Calcinha Preta evoluiu rapidamente. Ainda segundo a equipe, ela será submetida a exames e a um novo tratamento para que a bactéria não migre para outras partes do corpo.

Fontes oficiais

Após muitas especulações, inclusive o anúncio da morte da artista na internet, a equipe da banda Calcinha Preta utilizou o instagram de Paulinha para solicitar a jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da cantora.