O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Céline Dion fará seu retorno aos palcos em Paris

É provável que a cantora se apresente entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro

Estadão Conteúdo
fonte

Céline Dion pausou a carreira quase seis anos (Reprodução)

Céline Dion retorna aos palcos após sua última performance, em 2024, quando cantou na abertura das Olimpíadas, em Paris. As performances ocorrem quatro anos após seu diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.

A novidade foi confirmada pelo jornal franco-canadense La Presse. Rumores de que Dion faria seu retorno aos palcos já circulavam, por conta de cartazes espalhados por Paris que faziam referência às suas músicas.

Segundo a Variety, é provável que a cantora se apresente ainda em 2026, durante o outono do hemisfério norte, que corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

O veículo ainda aposta que a Paris La Défense Arena receberá as apresentações. Segundo o Le Presse, Dion realizará dois shows por semana entre setembro e outubro.

Adiamento de shows

Esses shows estavam programados para ocorrer, originalmente, em 2020. No entanto, com a pandemia, eles foram remarcados. Em seguida, problemas de saúde da cantora também impactaram a realização das performances, resultando em mais um adiamento.

