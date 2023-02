Cantora Adejana Meireles lança o single autoral ‘Pelo Menos’

A cantora e compositora Adejana Meireles lança a canção autoral “Pelo Menos”, na próxima segunda-feira, 6. O single, que fala sobre o fim de um relacionamento amoroso, é uma fusão country e pop com uma pegada de rock traduzida em solo de guitarra. A faixa inédita será disponibilizada no canal da artista, no Youtube, em formato de videoclipe, às 9h da manhã.

Adejana assina a letra e a melodia de “Pelo Menos”, sob a direção musical do multi-instrumentista Nelson Torres, que gravou todos os instrumentos da música. A gravação foi realizada de forma independente em um estúdio do município de Benevides, na região Metropolitana, onde os artistas residem.

O single foi composto há 22 anos, quando Adejana estava vivenciando a dor da perda de um amor, ainda na adolescência, com apenas 17 anos.

“Nesses momentos difíceis, a criação musical já funcionava como uma forma de catarse no alívio e transmutação das dores emocionais e angústias, mesmo não tendo muita consciência disso”, recorda a cantora.

Adejana Meireles (Matheus Oliveira/ Divulgação)

Para além da perda, “Pelo Menos” traz a mensagem de amadurecimento, independência e empoderamento de uma jovem que respeita as escolhas sem abrir mão da liberdade de ser quem é e de estar onde deseja estar. “(A música) enfatiza a identidade cultural de quem escolhe permanecer no seu lugar de origem, valorizando suas raízes e afirmando sua territorialidade; e este aspecto fica mais evidente no videoclipe”, comenta.

O clipe teve cenas gravadas em Benevides e também em Belém, no Ver-o-Peso, e no município de Curuçá, Nordeste Paraense. A produção é compartilhada entre Adejana, Ed Carlos Santos e Rosemara Lisboa, que também atuam no vídeo. Outros atores convidados são Kevin Braga e Vanúbia Melo.

A faixa foi resgatada do fundo do baú da artista e revelou-se atual em suas mensagens. Por enquanto, “Pelo Menos” estará somente nas redes sociais da artista, que faz planos para disponibilizar o single nas plataforma de áudio até o final do semestre.

Trajetória

Antes de “Pelo Menos”, Adejana Meireles já lançou as faixas autorais em videoclipes: “Incomparável Filosofia”, que fala sobre o amor de Jesus Cristo; a balada romântica “Escolha errada”; e a crítica política “História Recente”. Todas estão disponibilizadas no canal do Youtube.

Adejana iniciou a carreira musical no ano de 2010. Formada nos cursos de Letras e de Licenciatura Plena em Música, ela é servidora pública efetiva do município de Castanhal, onde leciona musicalização e canto popular na Escola Municipal de Música Mestre Odilon, vinculada à Secretaria de Cultura de Castanhal, além de lecionar no Centro Social Martino Beltrame, no município de Benevides, e de já ter realizado trabalhos de produção cultural.

“A minha história com a música começou na infância por influência do meu pai, Raimundo João Meireles, conhecido Jango’s, que sempre foi admirador de música de todos os estilos. Ele tinha uma aparelhagem, a Jango’s Som, que fazia bailes e festas. A minha mãe (já falecida), Águeda Ferreira dos Santos, sempre me incentivou nas artes”, avalia.