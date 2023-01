Paraense Arthur Espíndola lança single de sucesso nas plataformas digitais de música

O sambista paraense Arthur Espíndola traz o lançamento oficinal nesta sexta-feira (13), do seu single “Essa pra você”, composto pelo cantor e compositor em parceria com Talita Zioli, Luiz Carf e Ike Pereira. A canção traz ainda arranjos do maestro Igor Nicolai. O novo single faz parte do DVD gravado em 2021 e lançado no ano passado, com um show na cervejaria Cabôca, onde o cantor realiza suas rodas de samba, sempre aos sábados. O audiovisual está disponível no canal do Leandro Brito. Além do show, gravado ao vivo, o canal também exibe o clipe da música.

Segundo o cantor, “essa é uma música autoral e as pessoas gostam muito. Comentam comigo, pedem nos shows. E também já chamou atenção no meu Instagram, mesmo incompleta me trouxe oito mil novos seguidores. É gente do Brasil todo que foi gostando da música. E agora, com o lançamento nas plataformas isso deve ser potencializado”, destacou.

O cantor ressalta que a música traz um tema muito comum entre os apaixonados: a timidez na hora de se declarar. “A história dessa música é algo que acontece na vida das pessoas. Você é apaixonado por alguém e a pessoa pede para você demonstrar isso e postar nas redes sociais, mas se você é apaixonado mesmo, não precisa ficar postando. Eu tento dar voz para essa pessoa que ama mas não tem traquejo pra demonstrar. Na música eu brinco dizendo que se não conseguir fazer nada é só mandar essa música para pessoa, que ela fala por você”, relatou, bem animado o artista.

Músico desde os 10 anos de idade, Arthur Espíndola frequentou o conservatório Carlos Gomes, em Belém. Morou no Rio de Janeiro, onde teve contato com grandes nomes do samba. Produziu a série ‘Amazônia Samba’, cujo projeto tem como objetivo pesquisar e divulgar os sambas da região amazônica. Em 2014, gravou seu o primeiro DVD, ao vivo no Teatro Margarida Schivasappa. Vale destacar que além do trabalho com outros artistas, Arthur também encontra tempo para sua grande sequência de discografia solo.