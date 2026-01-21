Capa Jornal Amazônia
Cantor Willy Lima lança música 'Preciso desse amor' no Sons do Pará nesta sexta-feira (23)

Willy Lima homenageia o autor da canção, o compositor Tonny Brasil, falecido em 2024

O Liberal
fonte

A canção, composta pelo cantor e compositor Tonny Brasil, ganha a voz de Willy Lima (Divulgação)

O cantor marajoara Willy Lima, natural do município de Curralinho, lança a música “Preciso Desse Amor” no projeto Sons do Pará nesta sexta-feira (23). A canção, composta pelo cantor e compositor Tonny Brasil, ganha voz em uma parceria póstuma que presta homenagem ao legado de um dos grandes nomes da música paraense.

Com uma trajetória marcada pelo romantismo e pela criação do estilo BregArrocha, Willy Lima afirma que o lançamento é um encontro de emoção, memória e identidade musical do Pará.

O clipe poderá ser visto nos intervalos da programação da TV Liberal, nas redes sociais e no site d programa Sons do Pará.

